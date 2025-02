Livraria Portuguesa | Obra do fotógrafo Chris Stowers apresentada domingo

Lançado em Janeiro, “Shoot, Ask… and Run!” é o retrato da vida de um fotógrafo britânico e das suas aventuras atrás da lente. Apresentado no próximo domingo na Livraria Portuguesa, com a presença do autor, o livro nasceu de diários mantidos por Chris Stowers durante as suas viagens pela Ásia

As aventuras de um fotógrafo em vários países asiáticos nos anos 90 é o mote do livro de Chris Stowers, lançado em Janeiro. “Shoot, Ask…and Run!” é o nome da obra lançada no próximo domingo na Livraria Portuguesa a partir das 18h. O título do livro nasce de um conselho dado ao fotógrafo britânico no início das suas viagens que acabou por se revelar de grande utilidade no dia-a-dia.

Segundo a sinopse do livro, Chris Stowers foi “atormentado por forças tempestuosas, tanto pessoais como internacionais”, tendo fugido “da máfia de Jacarta através das selvas do Bornéu, atacado com gás lacrimogéneo pela polícia de choque em Manila e atravessado de comboio uma União Soviética em implosão”. Mas as aventuras não terminaram aí: Stowers chegou mesmo a ser raptado “por um grupo de milícias sérvias fortemente armadas”.

Desta forma, nas páginas deste livro “Stowers pinta um quadro duro, humorístico e muito humano da vida dos meios de comunicação social na Ásia – e não só – durante os anos de expansão do início da década de 1990”. O fotógrafo passou também por Hong Kong “nos últimos dias do império e da fotografia analógica”. O livro é, portanto, um desfilar de memórias de um homem que viajou imenso em busca do desconhecido. “Observador nato e nómada, coloca-se a questão: onde fica a sua casa?”, questiona-se ainda na sinopse.

Com a chancela da Earnshaw Books, este livro é o segundo da sua série de memórias de viagem publicadas pela editora.

Da Inglaterra para o mundo

Chris deixou a Inglaterra em 1987, acabado de sair do liceu, com um bilhete de ida para Karachi, no Paquistão. Nunca mais deixou a Ásia, tendo vivido dez anos em Hong Kong antes da transferência de soberania, em 1997, trabalhando como fotógrafo para a revista “Asiaweek”.

O seu amor pela fotografia começou logo através do convívio com fotojornalistas freelance empobrecidos em Peshawar, no Paquistão, devastado pela guerra, onde esteve no “The Frontier Post”.

Chris Stowers entrou para a prestigiada agência fotográfica Panos Pictures em 1992. As missões fotográficas e o desejo de viajar levaram Chris a mais de 70 países, até à data, e o seu trabalho apareceu em todo o tipo de publicações, incluindo a Time, Newsweek, The Economist, Forbes, Businessweek, National Geographic Traveller e The New York Times.

O fotógrafo fez ainda inúmeros guias para a “Insight Guides” e a “Dorling Kindersley”, sendo co-autor do livro de fotografia de viagens da “Insight Guide” e apresentador de vários documentários de viagens na televisão.