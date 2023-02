Livraria Portuguesa | Paul French apresenta livro na próxima sexta-feira

“Strange Tales of Old Macao” [Estranhos Contos de uma Antiga Macau], da autoria do escritor Paul French, será lançado na próxima sexta-feira, dia 3, na Livraria Portuguesa.

Segundo um comunicado, neste livro o autor explora estórias intrigantes sobre a história de Macau ao longo do século XX, como é o caso do contrabando com Xangai nos anos 30 gerido por portugueses, cujo dinheiro seria investido no jogo, ou a possibilidade de o Japão ter tentado comprar Macau em 1936.

Paul French é o autor de dois livros que viraram bestsellers, reconhecidos pelo jornal New York Times, intitulados “Midnight in Peking” e “City of Devils: The Two Men Ruled the Underworld of Old Shanghai”, os quais estão a ser adaptados para cinema. Paul French está ainda a trabalhar num livro sobre Wallis Spencer, a americana que casou em segundas núpcias com Eduardo VIII, que por esse casamento abdicou do trono britânico. O livro versa especificamente sobre os anos 1924 e 1925, quando Wallis esteve na China. A obra deverá ser lançada no próximo ano.