Livraria portuguesa | Luís Mesquita de Melo apresenta novo livro

Luís Mesquita de Melo, jurista e autor, lança o seu novo livro amanhã na Livraria Portuguesa. “Nas Esquinas do Olhar”, editado em Setembro com a chancela da Astrolábio, apresenta uma história que começa nos Açores, de onde é natural o autor, passando depois por Lisboa, Macau e Vietname. Os anos 80 e 90 espelham-se neste romance, que não esquece o ano da transição de Macau, numa “escrita muito sensorial”

Chama-se “Nas Esquinas do Olhar” e é o novo romance de Luís Mesquita de Melo, jurista e ex-residente de Macau. Depois da edição em Portugal, em Setembro, eis que a Livraria Portuguesa acolhe amanhã o lançamento da obra.

Trata-se de um “livro de impressões e atmosferas”, uma “viagem que, partindo dos Açores e passando por Lisboa, se abre ao mundo e ao Oriente em especial: Macau e Vietname”, descreve uma nota sobre o lançamento, da autoria de Vítor Dores.

Assim, a viagem faz-se aos anos 80 e 90 do século passado, com referências à queda do Muro de Berlim, em 1989, e à transição de Macau em 1999. Além disso, o livro “articula-se em dois planos geográficos e temporais, intercalando, em flashbacks muito visuais, a lembrança nostálgica com a descoberta dos grandes espaços urbanos desse ‘Oriente longíquo'”. Faz-se, nas páginas do livro, a “revisitação da ilha [dos Açores] como espaço matricial e mítico, e da infância e da adolescência enquanto paraísos irremediavelmente perdidos”.

Vítor Dores destaca ainda, na obra, a mescla de lugares, cheiros e sabores, com laivos de “açorianidade e orientalidade”, com contrastes metafóricos como “o anticiclone dos Açores e a asiática monção do Nordeste” ou ainda o “canal Faial/Pico e os mares do sul da China, o bulício de Saigão e a paz contemplativa da paisagem açoriana”.

“Nas Esquinas do Olhar” traz personagens como Álvaro dos Reis, jovem que “chegou ao meio do mar para escrever um livro”, trazendo em si “a alma viajada e ideias que voam à solta enredadas em palavras que se lhe colaram para sempre à ponta dos dedos”. Álvaro é um “ilhéu atlântico, faialense de nascimento que cresceu entre a tentação do grande Sul e da navegação de longo curso”.

Mas também Thu, uma jovem vietnamita, “impossivelmente bonita, que desceu sem querer ao mais baixo de si, do outro lado do Golfo de Tonkin, na margem errada do Rio das Pérolas, quando só queria dançar na sua vontade triste de ser alegre”. Há depois um chinês, “bate-fichas em Macau, capaz de manobrar o lado mais negro da fraqueza humana”, lê-se na obra.

Do Direito à literatura

Esta não é a primeira vez que Luís Mesquita de Melo envereda pela literatura, tendo lançado, em 2019, “A Humidade dos Dias”. Nascido na ilha da Horta, Açores, em 1964, licenciou-se em Direito e, em 1990, rumou ao Oriente, tendo trabalhado em Macau no Gabinete para a Modernização Legislativa e como assessor do Presidente da Assembleia Legislativa de Macau.

Reside actualmente a tempo inteiro no Vietname trabalhando como advogado e executivo de empresas ligadas à indústria do jogo e ao desenvolvimento de projectos na área da hospitalidade e dos resorts integrados. Em 2022 Luís Melo lançou outra obra, intitulada “Navegações e Outras Errâncias”.