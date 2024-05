“Little Black Note” | Primeiro livro de Vicky Lo traz mensagens inspiradoras

“Little Black Note” é o nome do primeiro livro de Vicky Lo, residente de Macau, que apresenta aos leitores 22 mensagens inspiradoras divididas em cinco capítulos, complementadas com ilustrações. A ideia é “incentivar a auto-reflexão dos leitores”. A obra está à venda na Livraria Portuguesa, Pin-to Livros ou Amazon

Vicky Lo é residente de Macau e acaba de se estrear nas lides editoriais. Com a chancela da Ipsis Verbis, o livro “Little Black Note” contém 22 mensagens inspiradoras para quem as lê e procura um caminho novo para os desafios do dia-a-dia. A obra está à venda online na plataforma Amazon, mas também em suporte físico na Livraria Portuguesa e Pin-to Livros.

A obra, escrita em inglês, é o reflexo dos 15 anos da carreira de Vicky Lo, mas também um reflexo das suas “origens humildes”, contou ao HM. “A noção de ‘pequeno’ [do livro] simboliza algo modesto e despretensioso, mas capaz de causar impacto. O aspecto ‘negro’ [também do livro] deriva da crença de que a vida não é composta apenas por momentos claros e agradáveis, sendo uma mistura de alegria e tristeza, semelhante a uma tapeçaria tecida com diversos fios”, frisou.

A autora destaca o “design minimalista e ilustrações que podem não estar em conformidade com a estética convencional”, mas que são “profundamente pessoais”. O termo “nota” presente no título do livro significa que “o conteúdo foi criado a partir de reflexões pessoais destinadas a elevar ou a provocar o pensamento, não só para mim, mas para todos os que as possam encontrar”.

Uma surpresa desde o início

“Little Black Note”, lançado em Abril, nem sequer era um objectivo inicial para Vicky Lo, tendo começado por ser “um projecto pessoal para captar inspirações fugazes”. A autora começou a escrever em 2018, nomeadamente “pequenas reflexões” espontâneas “que se foram acumulando, formando-se uma colecção significativa”.

Em 2019, surgiu a ideia de editar um livro apenas para os amigos. “De entre um vasto leque de ideias, seleccionei 30 frases, colaborando com um designer criativo e uma gráfica para criar um pequeno lote de livros. O feedback encorajador que recebi foi catalisador para uma publicação mais alargada. O livro não é mais do que um compêndio de conselhos práticos e reflexões que pretendem ser do agrado dos leitores”, adiantou a autora.

Vicky Lo entende que lançar uma obra sobre experiências no local do trabalho, ou com frases relacionadas com a área de desenvolvimento pessoal, acaba por estar “em sintonia com o espírito actual”, tendo em conta que “as pessoas procuram activamente crescer e ter um maior significado nas suas vidas profissionais”.

A autora defende que “se nota bastante um desejo de orientação e de conhecimentos que possam conduzir à realização e ao sucesso”. Desta forma, “Little Black Note” tenta “colmatar esta lacuna, oferecendo diversas perspectivas e estratégias baseadas em experiências da vida real”.

Abrir este livro realça também “a importância de abraçar a mudança, explorar novos caminhos e compreender que a procura de melhorias é uma viagem contínua”. “O meu objectivo é incentivar os leitores a considerarem abordagens alternativas e a verem o valor de cada experiência, seja ela convencional ou não”, rematou.