Museus de Macau celebram Dia Internacional com visitas, exposições e workshops

O Dia Internacional dos Museus celebra-se este sábado e, a pensar na efeméride, 22 museus locais irão lançar uma série de actividades comemorativas a fim de chamar a atenção da população para a área da museologia, história e exposições.

A edição deste ano tem como tema “Museus para a Educação e a Investigação”, esperando-se, neste contexto, a realização de eventos que pretendem “realçar a essência cultural de Macau”, além de promover “um ambiente intensamente cultural e festivo para as comunidades”, destaca o Instituto Cultural (IC), em comunicado.

Assim, sob a égide do departamento dos museus do IC, realiza-se este domingo e no dia 26 de Maio o “Workshop de fotografia dedicado ao tema da gastronomia de Macau” no Museu Memorial de Xian Xinghai, com um máximo de dez participantes. No sábado irá realizar-se uma visita guiada ao núcleo arqueológico da praia de Hac-Sá, em Coloane, bem como um workshop para famílias no Museu da História da Taipa e Coloane, aberto à participação de cinco núcleos familiares. No sábado, 25 de Maio, realiza-se o “Workshop de marcadores de livros em vitral” no Museu Memorial de Xian Xinghai, para um máximo de oito famílias.

Também no sábado, acontece uma série de visitas guiadas ao Museu de Macau, mas apenas em mandarim e cantonense. Podem participar 20 pessoas por cada visita. No mesmo dia, mas no Museu de Arte de Macau (MAM), tem lugar a visita guiada pelo curador da exposição “Foco: Integração artística entre a China e o Ocidente nos séculos XVIII-XIX”, para um máximo de 30 participantes.

Recordar Chinnery

Tendo em conta que este ano se celebram os 250 anos do nascimento daquele que é considerado o grande pintor de Macau, George Chinnery, o programa de celebração do Dia Internacional dos Museus traz, este sábado, a actividade “Passeando pelas ruas de Macau nas pinturas de George Chinnery”, cujo ponto de encontro será nas Ruínas de São Paulo e Igreja de São Domingos. Irão decorrer três sessões com 20 pessoas cada uma.

No dia 25 de Maio realiza-se a actividade, exclusiva para o programa de adesão “amigos do MAM”, “Passeando no MAM”, com duas sessões com 30 participantes cada uma. No domingo, 26, acontece a palestra “Olhar o mundo a partir do Delta do Rio das Pérolas: Reinterpretando o pinto China Trade de Cantão, Lam Qua, da Dinastia Qing”. O evento vai realizar-se no auditório do MAM e pode acolher até 100 pessoas.

Ainda no sábado, há também actividades disponíveis no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, como uma visita guiada a todo o conteúdo do museu para um máximo de 20 pessoas. Por sua vez, no domingo, na Academia Jao Tsung-I, realiza-se o “Domingo de Arte em Família: Academia Jao Tsung-I”, com duas sessões de produção artística para seis pares de pais e filhos.

No Museu Marítimo está patente, até Novembro, a mostra “Relação entre Macau e Ostras – Vida Costeira e Ecologia”, sendo que este fim-de-semana acontece um jogo interactivo com o público e ainda o workshop “Criar peças de decoração com conchas de janelas chinesas ‘Capiz'”. Esta quinta-feira, acontecem no Museu das Comunicações dos CTT diversos seminários, sendo inaugurada, no mesmo dia, a exposição temporária “Dragão presente nos selos postais”.

No caso do Museu do Grande Prémio, que apresenta um leque de eventos variados este mês, tem lugar, sábado, uma sessão de modelagem de balões de carros de corrida. As participações fazem-se por ordem de chegada.

No Centro de Ciência, entre os dias 26 de Maio e 31 de Outubro, decorre a exposição, que inclui experiências digitais, intitulada “Descoberta do Salão do Cultivo Mental”. Muitas das inscrições decorrem na plataforma da “Conta Única de Macau”, podendo também ocorrer nos próprios museus.