Dia Internacional dos Museus celebrado com jogos e workshops

Sob o tema “Museus, Sustentabilidade e Bem-estar” decorre este ano mais uma edição do “Carnaval do Dia Internacional dos Museus” a partir do dia 14 de Maio. A ideia é celebrar a efeméride, instituída a 18 de Maio de 1977, com uma série de actividades que vão desde os jogos aos workshops. A cerimónia de abertura do evento, que integra grande parte dos espaços museológicos geridos pelo Instituto Cultural (IC), arranca dia 14 de Maio no Centro de Ciência de Macau, onde, a partir das 14h, serão organizados “jogos de cabine, workshops e jogos online”.

No entanto, nesse dia, todos os museus do território promovem, entre as 14h e as 18h, diversas iniciativas como é o caso do jogo “Múltiplas Perspectivas sobre Museus” ou “Vamos começar por conhecer as exposições do Museu de Macau”, sem esquecer as oficinas nas áreas da xilogravura, impressão e cerâmica.

Para assinalar o dia i, os museus estarão abertos ao público gratuitamente ao longo do mês de Maio, sendo que cada espaço terá o seu calendário de exposições, workshops ou visitas guiadas a propósito desta celebração.

Cultura e GP

O Museu do Grande Prémio de Macau é um dos que estará aberto gratuitamente no dia 18. Nesse dia será realizado o workshop “Impressão de carros de corrida em sacos ecológicos”, tendo com pano de fundo a 70.ª edição do Grande Prémio. Nos domingos de 21 e 28 de Maio, às 10h30 e 15h30, decorrem ainda os workshops “Produção de badges de carro de corrida em cera” e “Pintura do carro dos seus sonhos”, podendo inscrever-se crianças dos quatro aos 14 anos com os seus pais.

Entre os dias 14 de Maio e 3 de Junho os interessados podem ainda participar no “Jogo Online do Carnaval do Dia Internacional dos Museus de Macau 2023”. Com o rol de actividades organizadas em Macau pretende-se “realçar a essência cultural de Macau, criando um ambiente intensamente cultural e festivo para as comunidades”.