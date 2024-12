Kun Iam | Centro Ecuménico renovado e inaugurado

Foi inaugurado, esta quarta-feira, o novo Centro Ecuménico Kun Iam que se apresenta agora ao público como um “espaço de turismo cultural polivalente”, segundo o Instituto Cultural (IC). Para a inauguração, foi escolhida a exposição “Momentos de Luz com Kun Iam – Exposição Individual de Cristina Rocha Leiria”, arquitecta e escultora portuguesa.

Assim, desde quarta-feira que é possível visitar “um espaço de turismo cultural polivalente, com espaços expositivos e lojas de venda de produtos culturais e criativos, contribuindo assim para o desenvolvimento do turismo cultural na comunidade e para a diversificação da oferta de experiências culturais do público”.

Na mostra de Cristina Rocha Leiria, revelam-se “estátuas de Kun Iam e outras obras associadas, permitindo ao público apreciar a sua beleza transcendental da através da textura e dos contornos de materiais como o jade, o cristal, a madeira e o aço escovado, através da interacção entre a luz e as esculturas”. A exposição “é complementada com imagens e vídeos que retratam o processo de concepção e construção do Centro”.

“Momentos de Luz com Kun Iam – Exposição Individual de Cristina Rocha Leiria” estará patente até ao dia 13 de Março de 2025, estando aberta ao público em geral, com entrada livre. O Centro Ecuménico Kun Iam está aberto diariamente das 10h às 18h.