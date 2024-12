Relatório | Pequim com investimento estrangeiro negativo pela primeira vez em décadas

Crise do imobiliário, ameaças de mais taxas alfandegárias e diferenças entre o yuan e o dólar são algumas das razões apontadas para os números negativos do investimento estrangeiro que, segundo o Instituto de Finanças Internacionais, devem aumentar em 2025 com a entrada de Trump na Casa Branca

Os fluxos de investimento directo estrangeiro na China tornaram-se negativos “pela primeira vez em décadas”, em 2024, que fechará com uma saída líquida de cerca de 9,5 mil milhões de euros, segundo o Instituto de Finanças Internacionais (IIF).

A associação de instituições financeiras prevê que as saídas de investimento aumentem para cerca de 23,7 mil milhões de euros, em 2025.

“O investimento directo estrangeiro na China está sob enorme pressão devido à baixa rentabilidade interna, à crise imobiliária, à ameaça de taxas alfandegárias, à diversificação das cadeias de abastecimento ou à grande diferença de rendimento entre [a moeda chinesa], o yuan, e o dólar”, explicou.

Este declínio deve-se também às tensões geopolíticas que, combinadas com uma reconfiguração das cadeias de abastecimento mundiais, resultaram num desvio do investimento para outros países, lê-se no relatório do IIF.

O IIF apontou especificamente o caso da Índia, um dos principais beneficiários desta situação, especialmente no sector da produção electrónica.

“A quota da China no total dos fluxos [de investimento] para os mercados emergentes deverá manter-se moderada, reflectindo as fricções geopolíticas e os desafios internos”, previu o documento, que referiu que outros mercados emergentes continuarão a atrair cada vez mais capital “face ao realinhamento global”.

De acordo com a agência, as prováveis taxas alfandegárias adicionais impostas pelos Estados Unidos na sequência do regresso de Donald Trump à Casa Branca afectarão os principais sectores de exportação e poderão “exacerbar os problemas estruturais” da China, como a sua dependência de um crescimento liderado pelo investimento ou o fraco consumo interno.

A política monetária também tem sido um entrave, de acordo com o IIF, que afirmou que a divergência entre a posição do Banco Popular da China e a de outros bancos centrais, como a Reserva Federal dos Estados Unidos, durante o ciclo de aperto monetário global, afectou a confiança dos investidores e não serviu para estimular suficientemente as entradas de capital do estrangeiro.

E, embora Pequim tenha prometido na semana passada uma orientação monetária “flexível”, o relatório indicou que as baixas margens de lucro líquido dos bancos e o risco de depreciação do yuan poderão limitar a margem de manobra das autoridades e conduzir a ainda mais saídas de capitais.

Futuro previsível

O IIF previu que o investimento directo estrangeiro reportado pelo ministério do Comércio, que apenas contabiliza as empresas com presença na China, caia entre 30 por cento e 50 por cento em 2025, enquanto a medida mais ampla da balança de pagamentos da Administração Estatal de Câmbios apresentará o primeiro valor negativo desde o início da série histórica em 1990.

Em Agosto, a agência Bloomberg previu que esta última situação se verificaria se a tendência da primeira metade do ano se mantivesse, durante a qual o passivo de investimento directo da balança de pagamentos – um indicador que acompanha os novos investimentos estrangeiros no país, registando os fluxos monetários ligados a entidades estrangeiras na China – caiu 4,6 mil milhões de dólares.