Alemanha | Pequim espera cooperação “bem-sucedida” após vitória de Merz

A China afirmou ontem que espera manter uma “cooperação bem-sucedida” com a Alemanha, depois de o conservador Friedrich Merz, da União Democrata-Cristã (CDU), e a sua irmã bávara, a União Social-Cristã (CSU), terem vencido as eleições gerais de domingo.

“A China e a Alemanha têm uma parceria estratégica há mais de 30 anos. A parceria tem sido mantida com base no respeito mútuo e na igualdade de tratamento, alcançando um progresso abundante”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, em conferência de imprensa.

Lin Jian disse que a China espera que a Alemanha desempenhe “um papel mais importante nos assuntos internacionais” e sublinhou que Pequim quer trabalhar com Berlim para “contribuir com mais esforços para a paz mundial”.

O bloco conservador liderado por Friedrich Merz venceu as eleições legislativas alemãs com 28,6 por cento dos votos, de acordo com dados oficiais, e a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, consagrou-se a segunda força, com 20,8 por cento.

O Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler cessante Olaf Scholz, obteve cerca de 16,4 por cento nas eleições de domingo, enquanto os Verdes, parceiro de coligação, tiveram cerca de 11,6 por cento dos votos. A Esquerda (Die Linke) alcançou cerca de 8,8 por cento, acima dos 4,9 por cento de 2012.

O líder conservador, Friedrich Merz, precisará de parceiros para formar governo.