Exposição | “Show-Off 3.0” mostra obras de três personalidades locais

É inaugurada esta quarta-feira a exposição “Show-Off 3.0”, promovida pela Associação Cultural da Vila da Taipa, e que apresenta um novo conceito de mostra: ao invés de expor obras de um artista, revelam-se peças de arte adquiridas por personalidades locais. Desta vez a escolha recai nas peças de Lúcia Lemos, Carlos Morais José e Rita Machado

A Associação Cultural da Vila da Taipa apresenta, a partir desta quarta-feira, uma nova exposição. Trata-se de “Show-Off 3.0”, que como o nome indica é a terceira edição de uma mostra de coleccionadores locais, ou seja, aquilo que se apresenta ao público são obras de arte de personalidades de Macau ou a residir no território, ao invés de se expor o trabalho de um artista.

Assim, “Show-Off 3.0” conta com peças adquiridas por Lúcia Lemos, fundadora da galeria Creative Macau; Carlos Morais José, director do HM e autor; e Rita Machado, arquitecta. Este projecto nasce depois de se ter verificado uma “influência cultural trazida à comunidade pela primeira exposição da série”.

Segundo um comunicado da organização, este trio de personalidades “partilha as impressionantes colecções que acumularam ao longo dos anos, tanto a nível local como internacional, incluindo obras de arte que adornam os espaços mais íntimos das suas casas”.

Nesta mostra exploram-se “ideias relacionadas com o coleccionismo de arte, visando promover-se o coleccionismo como um bem cultural que parte de uma iniciativa individual, mas que pode também alargar o sentido de comunidade, fomentar a sua vitalidade e acrescentar diversidade às economias locais”. A organização desta exposição considera que coleccionar arte também potencia o próprio comércio neste segmento, além de se “fomentar o talento local e internacional”, sendo que, em “Show-Off 3.0”, tal como nas restantes edições, se revelam “aspectos da personalidade do colecionador”.

Quadros para que te quero

Lúcia Lemos, que durante anos esteve à frente da Creative Macau, apresenta “uma colecção composta, principalmente, por pinturas vibrantes e coloridas de artistas locais e estrangeiros”. “Lúcia Lemos tem estado envolvida na promoção de artistas locais há mais de duas décadas, através da interpretação de vários meios, incluindo pintura, design gráfico, arte 3D, fotografia e cinema. É também directora do Festival Internacional de Curtas Metragens Sound & Image Challenge desde 2010. Sendo ela própria uma artista plástica, que desenvolveu as suas capacidades na fotografia a preto e branco e no vídeo, a sua relação especial com as imagens resulta dos muitos anos de exposição ao meio artístico da cidade portuguesa do Porto”, destaca a organização.

Segue-se Carlos Morais José, licenciado em Antropologia, mas que sempre se dedicou ao jornalismo, sendo director do HM há vários anos. Além disso, fundou várias editoras, nomeadamente a COD e a Livros do Meio, sendo que o mais recente projecto de edição literária é a editora “Grão-Falar”, sediada em Lisboa, com o foco de editar obras sobre a cultura chinesa e asiática em português. É também poeta e autor.

“A colecção de Carlos Morais José remete para uma relação subtil e complexa entre um estudioso e um gongshi que vê pedras – rochas com uma beleza estética particular – que ao olhar não treinado parecem ser apenas pedras decorativas, mas que levam o esteta a debruçar-se sobre questões que transcendem a sua aparência”, descreve-se.

Rita Machado, arquitecta ligada ao atelier Impromptu Projects, apresenta obras de arte que se baseiam “nas relações que manteve com muitos artistas locais e internacionais, sendo que, com alguns dos quais estabeleceu amizades duradouras”.

Rita Machado “interessa-se pelas intersecções entre a cultura ocidental e oriental, o desenho urbano e o desenho arquitectónico”, tendo-se licenciado em Arquitectura na Universidade do Porto com a tese “Macau, cidade (in) finita”.

João Ó, arquitecto e presidente da Associação Cultural da Vila da Taipa, descreveu ser “uma honra convidar três coleccionadores de arte a mostrar as suas diversas colecções de arte na Vila da Taipa, após o sucesso das nossas exposições experimentais nos últimos dois anos”.

“Esta exposição rara e especial pretende explorar a natureza do coleccionismo e suscitar conversas visualmente estimulantes sobre as posses culturais de indivíduos com interesses muito específicos e altamente pessoais”, disse ainda. A mostra pode ser vista até ao dia 30 de Abril, pretendendo “reforçar ainda mais a posição da Vila da Taipa como um dos principais destinos culturais e artísticos de Macau, sublinhando a sua inestimável contribuição para a promoção das indústrias culturais e criativas do território”.