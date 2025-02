CCM | Ciclo de música clássica dedicado a Brahms em Março

O Centro Cultural de Macau acolhe, a partir do dia 7 do próximo mês, o ciclo de espectáculos intitulado “Homenagem a Brahms”. O público já pode adquirir bilhetes para os espectáculos da Orquestra de Macau em conjunto com músicos estrangeiros

“Homenagem a Brahms” é o nome do próximo ciclo de cinco espectáculos integrados na temporada de concertos 2024-2025 da Orquestra de Macau (OM) que se apresenta ao público a partir do dia 7 de Março. Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), “serão realizados cinco concertos com temas distintos, nos quais a OM, em colaboração com vários músicos de renome internacional, interpretará as obras mais representativas de Brahms, homenageando, de forma multifacetada, a este mestre do Romantismo do século XIX”.

O concerto inaugural, no dia 7 de Março às 20h, é “Homenagem a Brahms – Uma Noite do Prólogo”, apresentado no grande auditório do CCM. Sob a batuta do maestro principal e director musical da OM, Lio Kuokman, a orquestra aliar-se-á a dois jovens músicos, a violinista Alexandra Conunova e o violoncelista Pablo Ferrández. Estes vão interpretar “Duplo Concerto para Violino” e “Violoncelo em Lá menor”, duas composições de Brahms. Depois a OM vai interpretar a “Sinfonia Nº 1 em dó menor”, uma “obra magistral e profundamente cativante, que Brahms aperfeiçoou ao longo de 21 anos”.

No dia 8 de Março é a vez de se apresentar, também no grande auditório do CCM, o concerto “Homenagem a Brahms – Pastoral Romântica”, que conta com a colaboração do violinista checo Josef Špaček, que regressa a Macau para interpretar, com a OM, o “Concerto para Violino” e “Orquestra em Ré maior” do compositor. Trata-se de uma obra “tecnicamente desafiante” e que é reconhecida como “um dos ‘quatro grandes concertos para violino’ da história da música clássica”, descreve o IC. O programa incluirá ainda a “Sinfonia N.º 2 em Ré Maior”, que contrasta com o “Concerto para Violino” pela sua “sonoridade calorosa e luminosa”.

A magia de “Niu Niu”

As composições de Brahms voltam a apresentar-se no dia 9 do próximo mês, mas desta vez numa sessão diurna. A partir das 15h, no pequeno auditório, irá reunir-se “um grupo de prestigiados músicos”, nomeadamente o maestro principal da OM e Alexandra Conunova, Pablo Ferrández, Josef Špaček, Alexei Volodin e Zhang Shengliang, também conhecido como “Niu Niu”. Apresenta-se nesse dia “uma maratona de quatro sessões dedicadas à música de câmara de Brahms”.

O programa incluirá o conjunto integral das Sonatas para Violino de Brahms, várias obras para piano solo, as emblemáticas Danças Húngaras, bem como o “Concerto para Piano” e “Orquestra N.º 1 em Si Maior”, convidando-se o público a “mergulhar no universo melódico do compositor”.

“Niu Niu”, considerado “um dos mais aclamados pianistas da Ásia”, volta a subir ao palco no dia 14 de Março, a partir das 20h, desta vez no grande auditório do CCM, com a condução do maestro Christian Arming, que dirige o concerto “Homenagem a Brahms – Concerto N.º 1 de Niu Niu”.

Por sua vez, a OM vai interpretar a “expressiva Sinfonia nº 3 em Fá Maior”, enquanto “Niu Niu”, ou Zhang Shengliang, toca para o público o “Concerto para Piano” e “Orquestra nº 1 em Ré menor”. Esta última composição apresenta-se como “um clássico romântico que exige não apenas um grande virtuosismo técnico, mas também uma profunda expressividade emocional”.

A recordação de Brahms em palco prossegue no dia 15, com “Homenagem a Brahms – Partitura de Piano Intemporal”, que promete “encerrar o ciclo com chave de ouro”, também no grande auditório do CCM.

Sob a batuta do maestro Christian Arming, a OM contará com a colaboração do pianista russo de renome mundial, Alexei Volodin, o qual interpretará o “Concerto para Piano” e “Orquestra nº 2 em Si bemol maior”. Inclui-se ainda a interpretação da composição “Sinfonia nº 4 em Mi menor”, que foi a última sinfonia de Brahms, “proporcionando-se ao público uma experiência imersiva das obras-primas imortais do compositor”.

Os bilhetes já estão à venda nas plataformas habituais. Quem adquirir quatro ingressos recebe ainda mais dois bilhetes gratuitos para qualquer sessão deste ciclo de concertos.

Johannes Brahms foi um compositor, pianista e maestro alemão do chamado período do Romantismo na música clássica. Nascido em Hamburgo em 1833, viria a falecer em Viena em 1897. É considerado um dos “Três B” pela genialidade que demonstrou na música, ao lado de Johann Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven.