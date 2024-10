Orquestra de Macau | Concerto “Sinfonia Estrelada no Prado” em Novembro no CCM

Já é conhecido o próximo espectáculo protagonizado pela Orquestra de Macau. Trata-se da “Sinfonia Estrelada no Prado”, está agendado para o dia 16 de Novembro e acontece na praça do Centro Cultural de Macau. Esta é a oportunidade de ver ao vivo o chamado “rei do trompete”, Chris Botti, a tocar com o grupo liderado pelo maestro Lio Kuokman

Está marcado para o dia 16 de Novembro, às 19h45, mais um concerto de música clássica no Centro Cultural de Macau (CCM). Trata-se de “Sinfonia Estrelada no Prado” e junta a Orquestra de Macau (OM), liderada pelo maestro Lio Kuokman, e o chamado “rei do trompete”, Chris Botti.

Este espectáculo, com entrada livre, promete combinar “música clássica, popular e jazz”, sendo os bilhetes disponibilizados mediante inscrição que decorre até hoje à meia noite, para um máximo de dois bilhetes.

Chris Botti iniciou a carreira como músico profissional ainda na escola secundária complementar e, ao longo dos anos, destacou-se pelas suas técnicas requintadas e versatilidade musical, acumulando também inúmeros fãs. Além do jazz, as suas actuações não seguem um só estilo, pois pode transitar facilmente entre vários géneros musicais, alternado o jazz com rock, música popular e clássica.

Botti estreou-se em 1995 e, desde então, tem sido agraciado com um grande número de prémios, destacando-se o Grammy na categoria “Melhor Álbum Pop Instrumental” pelo disco “Impressions”.

Primeiro de muitos

Habituada a tocar dentro de portas, esta será a primeira vez que a OM actua ao ar livre, sendo que os espectadores “são convidados a fazer um piquenique no local e a apreciar o concerto com os amigos e familiares”, proporcionando-se “uma experiência distinta da que é apresentada em salas de concertos”.

Os inscritos podem aceder ao sistema de sorteio online a partir das 12h desta sexta-feira, com os vencedores da primeira ronda a poderem levantar os ingressos a partir do meio-dia desse dia e as 18h do dia 4 de Novembro. Caso ainda restem bilhetes disponíveis após o final da primeira ronda de distribuição, estes serão atribuídos aos inscritos em lista de suplentes, de acordo com a ordem do sorteio. Os resultados do sorteio de suplentes estão disponíveis a partir das 12h do dia 6 de Novembro e os vencedores dessa lista podem levantar os bilhetes entre as 12h desse dia e as 18h do dia 14 de Novembro.

Destaque também para a apresentação, nos dias 9 e 10 de Novembro, do espectáculo realizado em parceria com o Ballet de Hong Kong, intitulado “Os Amantes Borboleta”, que se realiza depois da presença, este mês, da OM em Hong Kong para uma actuação conjunta.