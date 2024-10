Exposição de Livros Ilustrados em Chinês e Português até Novembro na Taipa

Será inaugurada esta sexta-feira a “Exposição de Livros Ilustrados em Chinês e Português”, que fica até ao dia 3 de Novembro na Casa de Nostalgia das Casas-museu da Taipa. O evento insere-se no programa da sexta edição do “Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. Irão, assim, realizar-se diversas actividades como sessões de promoção de livros, workshops, palestras e sessões de leitura de livros ilustrados.

O tema do evento é “Carnaval da Floresta”, e apresenta mais de 500 livros ilustrados e literatura infantil graças à participação de editoras como a Porto Editora, de Portugal, e a Beijing Cheerful Century Co. Ltd., editora de livros infantis de Pequim; bem como as editoras de livros infantis de Macau.

A ideia é, segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), “dar a conhecer melhor ao público as publicações da China e dos países de língua portuguesa”.

Nas sessões de leitura com o público, destaca-se, este sábado, entre as 15h e as 16h, a sessão com Elizabeth Neves, com o tema “Queres saber um segredo? Tu tens superpoderes!”, obra da sua autoria. Segue-se, no mesmo dia, mas entre as 16h30 e as 17h30, a sessão com Catarina Mesquita, fundadora da editora local de livros infantis “Mandarina”, que apresentará a mais recente obra editada, “Pequenos exploradores: Um lugar de descobertas”.

Elizabeth Neves volta a falar no sábado, 26, mas desta vez entre as 11h e as 12h30 na Casa da Literatura de Macau, em “Emoções Ilustradas, Emoções Vivenciadas – Leitura e exploração dinamizada do livro ‘O Novelo de Emoções'”.

No domingo, é a vez de Xiaoxi Li falar entre as 15h e as 16h, apresentando as obras “Quando é que a flor de lótus floresce?”, “A Boy, His Dog and the Sea”, e ainda “The Three Wishes”, numa sessão em mandarim. Estão ainda marcadas mais sessões em chinês, nomeadamente no dia 2 de Novembro, entre as 15h e as 16h, com Cheong In Cheng e Chan Lok Si, que apresentam “Pacote Misterioso”, “Presente do Tempo” e “Crise de Dados”.