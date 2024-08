Orquestra de Macau | Temporada arranca dia 31 de Agosto

Já é conhecido a programação da nova temporada de concertos da Orquestra de Macau 2024/2025, com o tema “Criar Infinidade”. O primeiro espectáculo, “Sonho de Uma Noite de Verão”, de Felix Mendelssohn, acontece no dia 31 deste mês com a famosa actriz Sylvia Chang

É já no último dia deste mês que a Orquestra de Macau (OM) inaugura uma nova temporada de concertos para os anos de 2024 e 2025. E fá-lo em grande. Trata-se da apresentação da obra musical composta por Felix Mendelssohn, “Sonho de uma Noite de Verão”, inspirada na obra do escritor inglês William Shakeaspeare com o mesmo nome.

A obra, que sobe ao palco do grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), a partir das 20h, traz a Macau a famosa actriz Sylvia Chang para interpretar 14 papéis, sendo também a narradora do espectáculo.

Segundo o programa, esta apresentação acontece depois do espectáculo ter passado por salas de Taiwan e Hong Kong. “Os múltiplos níveis de romance e humor da peça inspiraram gerações de artistas, mas nenhum é mais popular do que Felix Mendelssohn”, que conseguiu “um maravilhoso equilíbrio entre o classicismo e o romantismo”, pode ler-se na programação. Este concerto nasce de um trabalho de adaptação músical de Yuan-pu-Chiao, com a OM a fazer-se faz acompanhar por solistas e as vozes femininas do Coro Filarmónico de Hong Kong.

Segundo uma nota do IC sobre o programa, apresentado esta segunda-feira, trata-se de um cartaz que traz ao público local “colaborações interdisciplinares” que acabam por criar “um universo infinito de música com artistas a nível mundial”.

Sob o tema “Criar Infinidade”, a nova temporada pretende apresentar “obras-primas intemporais de estilos e épocas diversificados, desde clássicos proeminentes a obras contemporâneas comoventes, assim como obras de cooperação artística interdisciplinar”, sempre sobre a batuta do maestro da OM, Lio Kuokman.

Homenagem a Brahms

A temporada traz também a “Série de Concertos em Homenagem a Brahms”, uma estreia, e que contará com a presença dos solistas de violino Alexandra Conunova e Josef Špaček, o solista de violoncelo Pablo Ferrández, os pianistas Alexzi Volodin e “Niu Niu” (Zhang Shengliang) e ainda o conceituado maestro austríaco Christian Arming.

Segundo o IC, serão apresentadas as “obras de sinfonia e de câmara mais importantes” de Johannes Brahms, compositor, pianista e maestro alemão nascido em 1833 em Hamburgo e falecido em Viena em 1897.

Um dos espectáculos desta série intitula-se “Homenagem a Brahms – Uma Noite de Prólogo” e conta com o maestro Lio Kuokman, a violinista Alexandra Conunova e o violoncelista Pablo Fernández, estando agendado para o dia 7 de Março do próximo ano no grande auditório do CCM.

Destaque para a presença, nesta temporada da OM, do pianista francês Jean-Yves Thibaude, tido como “um dos melhores pianistas do mundo” e que vai interpretar o “Concerto para Piano n.º 5” do compositor francês Saint-Saëns. Além disso, o maestro Lio Kuok Man, que actua com batuta, tornar-se-á solista de piano no Concerto “Titã Infinito”, mostrando os encantos dos dois gigantes músicos Mahler e Ravel.

Fica a promessa de realização de “cooperações interdisciplinares” entre a OM e outras entidades artísticas, “integrando-se elementos de coreografia, teatro e artes visuais”. Um dos exemplos é o trabalho de parceria com o Ballet de Hong Kong para o bailado “Os Amantes Borboletas”.

Este espectáculo conta com a colaboração de Tim Yip, conhecido director de arte de teatro e cinema, que apresentará “ao público a clássica e perpétua história de amor com uma nova imagem”.

Apresenta-se ainda o programa da BBC, estação televisiva inglesa, “Sete Mundos, Um Planeta”, com a actuação ao vivo da OM, sendo que a narração promete “levar o público a atravessar os sete continentes”.

O cartaz conta ainda com o concerto ao ar livre “Sinfonia Estrelada nos Prados”, que conta com o famoso trompetista de pop e jazz Chris Botti. Espera-se ainda a presença de Hiromi Uehara, conhecida como a “mágica do piano de jazz”, que será protagonista do concerto de Ano Novo que traz uma “abordagem eclética”.

A presença de Bach

Por sua vez, a época da Páscoa será celebrada com um concerto especial que conta com a presença de Masato Suzuki, maestro japonês considerado especialista nas obras do compositor Johann Sebastian Bach. Suzuki irá tocar ao lado do Coro e Orquestra Barroca de Bach para interpretar a composição “Paixão segundo São Mateus”, de Bach.

Da Coreia do Sul chega o “Concerto de Amor em Seul”, com Choi Na Kyung, descrita como a “deusa da flauta” e a soprano Myung Joo Lee. Fica a promessa de um alinhamento repleto de músicas românticas a pensar no Dia dos Namorados.

Em Junho, mês em que se celebra o Dia Mundial da Criança, irá decorrer um “concerto sinfónico animado, com desenhos animados a serem passados em grande ecrã, cantores e coro, para que os jovens entusiastas de música também possam desfrutar do encanto da música e da animação” no MGM Theatre.

Por fim, a programação da nova temporada da OM traz também o espectáculo “Ecos de Antigos Poemas Tang”, fazendo parte da série de espectáculos “Miscelânea de Obras Chinesas”, que combinam “a atmosfera dos tempos antigos e música moderna, a fim de interpretar, de maneira inovadora, os poemas clássicos da dinastia Tang”.

Os bilhetes para os espectáculos já estão à venda, mas algumas actuações ainda carecem de confirmação do dia.