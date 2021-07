Clássicos alemães e austríacos em destaque na temporada 2021/2022 da Orquestra de Macau

A nova temporada de concertos da Orquestra de Macau arranca a 5 de Setembro com uma obra de Johannes Brahms, executada pelo violinista Ning Feng. Estão também previstos espectáculos do trombonista sueco Christian Lindberg e da soprano italiana Maria Agresta. Caso os artistas estrangeiros continuem impedidos de entrar em Macau, Mok Ian Ian garante que há “um plano B”

O convite está lançado, mas persistem ainda muitas dúvidas que podem desafinar o horizonte musical traçado. A Orquestra de Macau (OM) apresentou ontem a temporada de concertos 2021/2022 que, sob o tema “Clássicos Alemães e Austríacos”, integra na sua programação um vasto repertório de espectáculos protagonizados por artistas de renome internacional, muitos deles estrangeiros.

Durante o discurso de apresentação, o director musical e maestro principal da OM, Lu Jia referiu que a tónica da temporada que se avizinha permitirá apreciar de forma abrangente as “obras mais memoráveis” de alguns dos mais importantes compositores alemães e austríacos, dando especial ênfase à obra de Brahms e Mahler.

Um dos destaques da nova temporada, apontou Lu Jia, honra precisamente a obra de Mahler, já que está a previsto um espectáculo para assinalar o 110º aniversário da obra “Das Lied von der Erde” (A Canção da Terra), representativa da ligação entre o Oriente e o Ocidente.

“Embora a letra da canção seja em alemão, é baseada em ‘A Flauta Mágica’, uma colecção de poemas traduzidos pelo poeta alemão Hans Bethge que tem uma ligação inexplicável com a poesia da Dinastia Tang. A Orquestra de Macau e a Orquestra Filarmónica de Xangai vão colaborar nesta produção de grande envergadura, acreditando-se que irá dar um espectáculo inovador que certamente vai permitir aos aficcionados da música ter uma experiência artística inesquecível”, referiu.

A “Canção da Terra” poderá ser apreciada no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) no dia 20 de Novembro de 2021. “A música é uma parte importante das nossas vidas, que pode purificar a alma, tornando-se um remédio”, rematou Lu Jia.

Sempre a abrir

A abertura da temporada de concertos ficará a cargo do violinista Ning Feng, que irá apresentar obras clássicas do compositor alemão Johannes Brahms. Durante o concerto agendado para o dia 5 de Setembro de 2021 no Grande Auditório do CCM, Ning Feng irá interpretar o “Concerto para Violino e Orquestra em Ré Maior”, considerado um dos “Quatro Grandes Concertos para Violino”.

Para o dia 19 de Março de 2022 está agendado o espectáculo “Uma noite com o melhor trombonista do mundo”, que ficará a cargo do sueco Christian Lindberg, considerado como um dos sulistas de metais mundialmente mais aclamados.

Por seu turno, o concerto de encerramento da temporada 2021/2022 irá trazer a Macau uma gala de óperas de Verdi, protagonizada pela soprano Maria Agresta e o tenor Marco Berti, ambos italianos. O concerto de encerramento está agendado para 30 de Julho de 2022 também no CCM.

Pelo meio, estão ainda programados, o concerto de Ano Novo “Estrelas em Viena” (31 de Dezembro de 2021), protagonizado pela soprano Song Yuanming e a maestrina Zhang Jiemin e o concerto “O Fabulous Brahms” (11 de Junho de 2022) que ficará a cargo do pianista Zhang Haochen.

A nova temporada da OM inclui ainda três concertos intitulados “Quando a Música Fala” (22/01, 26/02 e 28/05 de 2022), nos quais Lu Jia, irá partilhar com a audiência, música e histórias dos compositores Mendelssohn, Brams e Bartók. Já o ciclo “Música Alegre” propõe-se a “injectar criatividade na música clássica, a fim de desenvolver o interesse das gerações mais jovens pela música erudita”.

No espectáculo “Música para Dançar” (16 de Julho de 2022), o maestro Jason Lai apresentará 11 peças de dança de diferentes países e no “Concerto do Dia da Criança: Manual de Truques do Maestro” (5 de Junho de 2022) os mais novos poderão desfrutar de uma experiência musical que combina “diversão, histórias e educação”.

À condição

À margem da apresentação da nova temporada, a presidente do Instituto Cultural, Mok Ian Ian, referiu que, se os artistas estrangeiros que estão a ser contactados continuarem obrigados a fazer quarentena à entrada a Macau, deverão acabar por não participar nos espectáculos. No entanto, as alternativas existem e estão a ser equacionadas.

“Se as medidas vigentes contra a covid-19 não mudarem, os artistas estrangeiros não podem entrar em Macau. Por isso, caso não consigam vir (…) essas actuações serão adiadas para o próximo ano”, começou por dizer Mok Ian Ian. “Vamos ter sempre um plano B para poder fazer face a qualquer alteração”, acrescentou.

Os bilhetes para os cinco primeiros concertos da nova temporada, incluindo o Concerto de Abertura, “Diálogo de Trio de Piano”, “A Canção da Terra “, o “Concerto de Natal – Fantasia de Inverno” e “Estrelas em Viena – Concerto de Ano Novo”, estarão à venda a partir das 10h horas do próximo sábado na bilheteira online de Macau.