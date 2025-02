Ilhas Cook | China diz que visita do primeiro-ministro não visa terceiros

A China insistiu ontem que a visita do primeiro-ministro das Ilhas Cook a Pequim, esta semana, não visa conspirar contra nenhum país no Pacífico Sul, apesar de a viagem ter provocado uma disputa diplomática com a Nova Zelândia.

“A relação entre a China e as Ilhas Cook não visa terceiros e não deve ser sujeita ou perturbada por terceiros”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Nova Zelândia, Winston Peters, afirmou ter repetido num telefonema com o primeiro-ministro das Ilhas Cook, Mark Brown, que este deveria discutir com a Nova Zelândia o conteúdo da Parceria Estratégica Global e outros acordos que Brown pretende assinar na China.

“Esta ausência de consultas é uma questão de grande preocupação para o governo da Nova Zelândia”, afirmou o gabinete de Peters, num comunicado difundido no domingo.

As Ilhas Cook, um conjunto de 15 pequenas ilhas com uma população de 15.000 habitantes mas com uma grande zona económica exclusiva, têm-se autogovernado em associação livre com a Nova Zelândia, a sua maior fonte de ajuda. O acordo, com quase 60 anos, permite que os habitantes das Ilhas Cook tenham cidadania e passaportes neozelandeses e trabalhem e vivam na Nova Zelândia.

Brown afirmou que a Nova Zelândia foi informada de que o acordo com a China não diz respeito à segurança, mas que Wellington não tem o direito de rever a redação exacta de quaisquer documentos.

O primeiro-ministro afirmou que a sua visita de Estado a Pequim se centrará nas energias renováveis e na agricultura, mas que também abordará o desenvolvimento dos transportes marítimos e a exploração de minerais no fundo do mar, áreas que têm preocupado particularmente a Nova Zelândia, a Austrália ou os Estados Unidos.