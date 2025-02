OMC | Hong Kong apresenta queixa contra tarifas dos EUA

Hong Kong vai apresentar queixa na Organização Mundial do Comércio (OMC) face à imposição de novas tarifas por parte dos Estados Unidos aos produtos e serviços daquela região semiautónoma chinesa.

“As medidas dos EUA são absolutamente inconsistentes com as regras relevantes da OMC e ignoram o nosso estatuto de território aduaneiro separado”, disse, num comunicado, um porta-voz do Governo de Hong Kong. O executivo do território “irá iniciar formalmente procedimentos de acordo com o Mecanismo de Resolução de Litígios da OMC contra as medidas irracionais dos EUA para defender os nossos direitos legítimos”, acrescentou.

Na passada quinta-feira, o secretário para o Comércio e Desenvolvimento Económico de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, já tinha dito que a cidade estava a considerar recorrer à OMC. Algernon Yau condenou num programa de rádio a imposição de uma tarifa adicional de 10 por cento sobre as importações do território, classificando a medida de irracional.

“É um desrespeito pelo estatuto da região enquanto membro da OMC e território aduaneiro autónomo”, afirmou. “Washington cometeu um erro significativo ao impor estas tarifas”, advertiu, instando a Casa Branca a “abordar a decisão com prudência”. O secretário referiu que, durante a última década, os Estados Unidos registaram um excedente comercial de mais de 270 mil milhões de dólares com Hong Kong, sublinhando os benefícios do comércio bilateral.

Além disso, referiu que as exportações da antiga colónia britânica para o país representam apenas 0,1 por cento do total, o que sugere um impacto limitado dos novos direitos aduaneiros. Yau notou que, nos últimos anos, Hong Kong diversificou os seus mercados, como Médio Oriente, Sudeste Asiático e Europa Central, para mitigar “as repercussões da geopolítica”, permitindo que as empresas locais ajustem as estratégias de exportação.