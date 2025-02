IC convida especialistas em propriedade intelectual para palestra

Decorre a 1 de Março a palestra “Desvendando a Indústria de PI: Como Dominar as Suas Operações e Legislação”, organizada pelo Instituto Cultural (IC), e que tem início às 15h no auditório do Museu de Arte de Macau.

Esta sessão será protagonizada por Rosia, fundadora de uma agência de autorização de propriedade intelectual (PI) “bem conhecida no Interior da China”, e Rebecca Lo, advogada que trabalha na área de autorização de propriedade intelectual. As duas “foram convidadas para partilhar as suas experiências em operações de PI e casos jurídicos relevantes”, descreve o IC, que aceita inscrições para esta sessão até ao dia 20 deste mês.

Intitulada “Desvendando a Indústria de PI: Como Dominar as Suas Operações e Legislação”, o evento pretende partilhar “conhecimentos jurídicos sobre estratégias de comercialização e autorização de PI, bem como comércio de PI, descrevendo alguns casos de PI”.

Segundo uma nota do IC, esta sessão é mais virada para as indústrias culturais e criativas de Macau, para que se possam desenvolver “no sentido da profissionalização e industrialização”. A palestra será realizada em cantonense e mandarim. Os interessados podem inscrever-se através da secção “Inscrição em Actividades” da aplicação móvel “Conta Única de Macau”.

Anos de experiência

Rosia fundou uma empresa de autorização de PI, possuindo mais de 10 anos de experiência empresarial em gestão na indústria da animação e criatividade. É experiente na área da criação de PI, gestão de operações de PI, marketing e promoção, desenvolvimento de produtos culturais e criativos, desenvolvimento de marcas, cooperação em autorização para fins comerciais e gestão de eventos, tendo colaborado com mais de 30 proprietários de PI e artistas conhecidos no Interior da China, tendo, por isso uma vasta experiência prática na indústria.

Por sua vez, Rebecca Lo possui uma experiência única em legislação de propriedade intelectual e na gestão de carteiras de propriedade intelectual, incluindo no pedido, registo e penhor de marca registada, design ou patentes, financiamento com garantia de PI e tratamento de casos de objecção, revogação e invalidação, defesa de direitos de propriedade intelectual, legislação relacionada com a comercialização de direitos de propriedade intelectual e redacção de acordos comerciais relacionados com direitos de propriedade intelectual.