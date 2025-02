Albergue SCM | Ano Novo Chinês comemora-se com arte, música e comida

O Albergue SCM – Santa Casa da Misericórdia celebra na próxima quarta-feira, 12, o 15.º dia do primeiro mês do calendário lunar com a iniciativa “Celebração do Ano Novo Chinês da Serpente”. Segundo um comunicado, o público pode participar numa festa com comida e bebida cujo tema é “Serpente”, alusivo ao novo ano do calendário chinês.

Além disso, o evento integra a mostra “Uma herança de beleza sedutora: Exposição de Cheongsam Chineses”, além de se realizar um workshop intitulado “Workshop de Acessórios DIY Frog Button”. No pátio do Albergue SCM, animado com música, irá estar também o famoso calígrafo de Macau, mestre Choi Chuen Heng, para partilhar a sua caligrafia, transmitindo aos cidadãos votos sinceros de Ano Novo. Apresenta-se ainda a “Exposição de Arte de Caligrafia Chinesa 2025”, a fim de promover a cultura tradicional chinesa e celebrar o Festival da Lua.

Vestidos para todos

O evento, organizado pelo Círculo de Amigos da Cultura (CAC), ligado ao Albergue SCM, juntou-se ao Instituto de Design de Hong Kong para acolher a “Exposição de uma herança de beleza sedutora: Exposição de Cheong-sam chinês”.

Assim, segundo uma nota do Albergue SCM, esta exposição apresenta várias versões do cheong-sam, o vestido tradicional chinês, “de diferentes períodos, incluindo modelos clássicos feitos à mão pelo mestre de cheong-sam tradicional Yan Ka-man, bem como peças inovadoras de cheong-sam reinterpretadas através do design moderno”.

“A exposição apresenta cenas nostálgicas e oferece aos participantes a oportunidade de experimentar camisas compridas tradicionais para tirar fotografias, permitindo-lhes experimentar o encanto destas peças de vestuário de uma forma abrangente”, descreve o Albergue.

Trata-se de um evento que pretende celebrar o 15º dia do primeiro mês do calendário lunar por ser “a primeira noite de lua cheia do ano”, marcando “o início de um novo ano e o renascimento da natureza”. As celebrações começam às 18h30.