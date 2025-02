Arquitectura | Nuno Soares premiado nos French Design Awards

O arquitecto português Nuno Soares, radicado há vários anos em Macau e ligado ao curso de arquitectura da Universidade de São José, viu o seu projecto para o Pavilhão do Património Mundial de Macau ganhar o “Prémio de Prata” nos French Design Awards. A proposta, desenvolvida pelo atelier Urban Pratice, pretende mostrar o património único do território

Nuno Soares, arquitecto principal do atelier Urban Pratice, acaba de ser distinguido nos French Design Awards com o “Prémio de Prata” atribuído ao projecto para o Pavilhão do Património Mundial de Macau, submetido a concurso na categoria Design de Interiores/Exposições, Pavilhões e Exposições para a edição do ano passado dos French Design Awards. Porém, este mesmo projecto já tinha sido submetido a concurso público, realizado pelo Instituto Cultural (IC), para o mesmo projecto do pavilhão, que visa “preservar, revelar, exibir e promover o Património Mundial de Macau”, com protecção e classificação da UNESCO.

Segundo uma nota da Urban Pratice, o projecto vencedor pretende “mostrar o que torna Macau único enquanto cidade Património Mundial da UNESCO”, nomeadamente “a interação entre as culturas chinesa e ocidental”.

“A localização do projecto, na Rua de D. Belchior Carneiro, está ligada a monumentos históricos próximos como as Ruínas de São Paulo e a Fortaleza do Monte. A fachada dinâmica do pavilhão permite uma permeabilidade entre interior e exterior possibilitando uma iluminação interior flexível e uma experiência de visita única onde o visitante poderá explorar o património de Macau a partir de várias perspectivas”, pode ler-se.

Conexão tecnológica

O projecto do pavilhão foi desenhado com recurso a tecnologia de ponta e recursos interactivos “para melhorar a experiência dos visitantes”, é explicado, sendo que o hall de entrada do pavilhão foi concebido para oferecer vistas das Ruínas de São Paulo, sendo que “através da tecnologia da realidade aumentada [é possível] restaurar o seu layout [configuração] original”.

“A proposta da Urban Pratice organizou os espaços com base na altura do terreno, preservando árvores e vegetação centenária, e implementou princípios de design sem barreiras para melhorar a acessibilidade, proporcionando uma integração harmoniosa com o ambiente exterior”, descreve-se ainda.

Segundo Nuno Soares, “esta abordagem visou principalmente preservar e destacar o Património Mundial de Macau a um público mais vasto”. “A selecção de materiais e tecnologias para este projecto foi baseada em princípios sustentáveis e nas melhores práticas de preservação. Com a ambição de celebrar a história de Macau, um elemento chave do projecto é o pátio vertical com uma parede do chão ao topo feita com taipa local, material outrora utilizado na antiga muralha da cidade que atravessa o local do projecto”, explicou também, citado pela mesma nota.

Os French Design Awards são uma competição internacional organizada pela International Awards Associate (IAA), visando reconhecer profissionais nas áreas de arquitectura, interiores, produtos e embalagens.