FHO Racing | Peter Hickman nega encerramento

Peter Hickman, quatro vezes vencedor do Grande Prémio de Motos de Macau, desmentiu os rumores que alegavam que a equipa FHO Racing, da empresária de Macau Faye Ho, teria encerrado as portas e estaria ausente na grelha de partida do Campeonato Britânico de Superbikes (BSB) e do Grande Prémio de Macau em 2025

Peter Hickman vai para a quinta temporada no campeonato britânico com a FHO Racing, no entanto, antes do arranque da temporada, surgiram alguns rumores a circular no paddock sobre o futuro da equipa. Nos últimos anos, a FHO Racing tornou-se numa das equipas de topo no Campeonato Britânico de Superbikes e em provas de estrada, como o TT da Ilha de Man ou o Grande Prémio de Macau.

Em Novembro passado, a equipa anunciou que contava com Peter Hickman e Davey Todd, vencedor da atribulada última edição do Grande Prémio de Motos de Macau, no Campeonato Britânico de Superbikes. Faye Ho disse na altura que “para 2025 e também para o Grande Prémio de Macau deste ano, temos uma equipa muito forte, com o Davey a juntar-se ao Pete e ao Michael a bordo das BMW. Temos dois pilotos super talentosos nas estradas para a próxima temporada, e com o Davey a dar o salto para a classe Superbike, depois de ter conquistado o Campeonato de Superstock pela segunda vez, creio que teremos uma temporada forte. Mal posso esperar que a minha equipa regresse a Macau, adoro partilhar a minha cidade natal com a equipa e mostrar a todos os pontos de interesse, é um lugar tão especial para mim.”

Embora Hickman e Todd tenham marcado presença na apresentação da temporada da BMW Motorrad Motorsport, em Berlim, em meados de Janeiro, desde do mês de Novembro que a FHO Racing não dá notícias, o que tem gerado algum desconforto e dúvidas entre os fãs. Hickman estava a testar a sua BMW M1000RR da sua PHR Performance, em Espanha, quando respondeu com um contundente “não” a um comentário de um fã na rede social Instagram sobre o rumor do cessar de actividade da FHO Racing, um “não” que teve ampla repercussão na imprensa britânica especializada.

Não é a primeira vez

Após uma difícil temporada da sua equipa em 2024, no Campeonato Britânico de Superbikes, Faye Ho, a neta de Stanley Ho, teve que enfrentar rumores semelhantes em Setembro passado. Em Oulton Park, antes da corrida de abertura do “Showdown” de 2024, Faye Ho confirmou aos jornalistas que a FHO Racing ia continuar participar no Campeonato Britânico de Superbikes de 2025, “o que é uma boa notícia, mas qualquer coisa será anunciada a seu tempo. Mas estou feliz por estar de volta aqui e por ficar aqui, é um grande campeonato e adoro estar neste ambiente de corridas.”

Para aumentar a especulação entre os fãs, Hickman sugeriu nas redes sociais uma mudança de direção este ano, deixando no ar um anúncio sobre os seus planos para a North West 200 e TT da Ilha de Man. Em Espanha, o britânico terá testado com a sua moto sem qualquer referência e autocolantes da FHO Racing, ao passo que Todd mudou a sua foto de perfil nas redes sociais, para uma foto com uma mota da Milwaukee BMW by TAS Racing.

Fontes do mundo do motociclismo dizem-nos que o futuro da FHO Racing deverá ser conhecido nos próximos dias, mas uma coisa certa é que Hickman, independentemente da equipa, tem no seu programa desportivo a viagem até à RAEM no mês de Novembro, para tentar conquistar a quinta vitória no Circuito da Guia.