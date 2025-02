Paquistão | Xi pede a Zardari mais segurança para interesses chineses

O Presidente chinês, Xi Jinping, pediu ontem ao homólogo paquistanês, Asif Ali Zardari, que reforce as medidas de segurança para proteger os interesses da China no Paquistão, após vários ataques contra pessoal, projectos e instituições chinesas.

Os dois líderes reuniram-se em Pequim, por ocasião de uma visita oficial do líder paquistanês, durante a qual Xi também o instou a “reforçar a cooperação bilateral e multilateral” contra o terrorismo, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Em Outubro de 2024, dois cidadãos chineses foram mortos e mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas num atentado suicida no aeroporto da cidade de Carachi e, em Março do mesmo ano, outro bombista suicida matou pelo menos cinco chineses e um paquistanês, todos trabalhadores do projecto hidroeléctrico de Dasu, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país.

Durante o encontro, Xi destacou “a forte” amizade e cooperação bilateral, que completa 75 anos em 2025, bem como o desenvolvimento do Corredor Económico China – Paquistão, um projecto que disse estar empenhado em aprofundar.

Pequim comprometeu-se a investir 64 mil milhões de dólares em projetos de infraestruturas no Paquistão no âmbito do Corredor Económico China – Paquistão (CPEC), parte da iniciativa chinesa Faixa e Rota, que visa criar novas vias comerciais ao longo da eurásia.

“A China aprecia o apoio activo do Paquistão às suas três iniciativas globais e está pronta a (…) resistir ao unilateralismo e às práticas hegemónicas, reforçar a coordenação multilateral e defender os interesses comuns dos países em desenvolvimento”, acrescentou.

Zardari sublinhou – de acordo com a declaração oficial chinesa – que o Paquistão se manterá incondicionalmente ao lado da China “independentemente da evolução da situação”.