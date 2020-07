A edição deste ano do TEDX Senado Square acontece no dia 9 de Agosto entre as 14h e 16h numa versão online. Venus Loi, promotora do evento, diz que a lista de inscrições já excedeu as expectativas. Painel de convidados conta com a presença do arquitecto português Nuno Soares e de Kitty Choi, que, a partir de Hong Kong, falará sobre sexualidade e relações, entre outras personalidades

A pandemia da covid-19 ditou que a edição deste ano do painel de debates do TEDX Senado Square seja online, mas nem por isso menos diverso. O evento acontece no dia 9 de Agosto, domingo, entre as 14h e 16h e já é conhecido o programa deste ano que se pauta, acima de tudo, pela diversidade, conforme explicou Venus Loi, promotora do evento, ao HM.

“Tentámos obter alguma diversidade. Alguns oradores falam de questões pessoais e outros falam também do desenvolvimento da cidade de uma maneira geral. Temos diferentes ângulos e espero que possamos partilhar boas ideias nesta altura de pandemia.”

Nuno Soares, arquitecto português, é um dos convidados e irá abordar o tema do desenvolvimento urbanístico do território. Derek Wong, professor da Universidade de Macau, irá apresentar o seu projecto da máquina de tradução automática de chinês para português e de português para chinês. “Ele tem vindo a trabalhar neste projecto nos últimos 14 anos e ganhou vários prémios internacionais. Penso que esta é uma boa oportunidade para deixar as pessoas saberem que também temos boas invenções em Macau”, disse Venus Loi.

Segue-se Kitty Choi, mestranda em psicologia pela Universidade de Hong Kong e directora da Sticky Rice Love, uma plataforma onde jovens podem discutir sobre sexualidade e relações amorosas. Com esta entidade, Kitty Choi promove também a educação sexual em Hong Kong.

“Não nos queremos focar num tema em específico e queremos ter uma variedade de tópicos para discussão”, adiantou a promotora do TEDX Senado Square. “Temos o arquitecto que irá falar sobre o planeamento urbanístico e o desenvolvimento da cidade, e temos uma educadora de Hong Kong que vai abordar muitas questões que os jovens de hoje em dia têm em relação à sexualidade e relações. Teremos também uma convidada [Daisy Ma] que o ano passado viajou até ao Nepal e que irá partilhar connosco algumas das experiências que viveu, nomeadamente as questões ambientais com as quais se deparou durante essa viagem.”

Música incluída

O cartaz da edição deste ano do TEDX Senado Square fica completo com mais duas convidadas de Hong Kong, Cintia Nunes e Dorothy Lam. Juntas criaram a Dream Impact 2.0, focada no conceito de lugar de trabalho partilhado e na criação de uma comunidade de empreendedores e de startups com recursos e impacto social.

As duas oradoras “vão revelar a experiência de empreededorismo social e de inovação porque trabalham nesta área há muito tempo”, explicou Venus Loi. “Pode-se encontrar um equilíbrio entre uma organização não-governamental e um modelo de negócio, mas Macau não está tão desenvolvido como Hong Kong neste âmbito. É um conceito novo para o território e queremos mostrar isso”, adiantou a responsável pelo evento.

Para já, a adesão do público ao TEDX Senado Square parece ser muita. “A nossa lista de registos está acima das expectativas neste momento. Esta não está limitada a pessoas de Macau, embora Macau seja sempre a nossa prioridade em termos de público.” Além dos discursos e debates, o evento conta também com a presença musical do DJ Akitsugu Fukushima e espectáculo com uma associação de dança. Mesmo com os desafios da pandemia, Venus Loi assume querer continuar a organizar este evento anual, procurando captar novos membros para a edição de 2021.