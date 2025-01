Fotografia | Lúcia Lemos capta ambiente do Café Majestic

A exposição de fotografia “Encontro à Meia-Luz”, de Lúcia Lemos, abre ao público na tarde do próximo sábado na Galeria Hold On to Hope, em Ká-Hó. A mostra reúne uma colecção de imagens que captam o ambiente do incontornável Café Majestic no Porto. A exposição estará patente até 23 de Fevereiro

A nova exposição de fotografia de Lúcia Lemos propõe uma viagem ao icónico Café Majestic, no Porto. “Encontros à Meia-Luz” estará patente na Galeria Hold On to Hope, na Aldeia de Nossa Senhora em Ká-Hó, entre o próximo sábado, a partir das 16h, e o dia 23 de Fevereiro.

Ao longo de 10 fotografias, Lúcia Lemos convida o público a espreitar momentos captados num “mundo onde o suave brilho da luz ambiente dança pelos elegantes interiores, revelando momentos de solidão, camaradagem e intercâmbio cultural”, descreve um comunicado do espaço expositor.

“Cada imagem reflecte a visão distintiva de Lemos. Esta viagem fotográfica não apenas celebra a rica história do café, mas também encapsula o espírito de um local de encontro amado que continua a inspirar e encantar”, é indicado.

A artista que fundou e coordena a Creative Macau explica que procurou transmitir a ambiência de luz e calor humano muito peculiar do estabelecimento. “A luz de intensidade baixa, atravessa a entrada das portadas, ilumina os braços de cabedal gravados dos sofás e fixa-se nos espelhos de cristal flamengo à Belle Époque, revelando-se fascinante o interior meio-escuro do espaço”, afirma em comunicado.

Sobre a intensidade que o local proporciona, Lúcia Lemos entende que ir ao Porto e não marcar um encontro no Café Majestic é como regressar a casa e não visitar a mãe. “Neste emblemático café passei alguns anos da minha juventude. O Majestic era ponto de encontros prazerosos onde se bebia o café em copo e mais tarde o café curto em chávena chamado cimbalino após a marca italiana ter chegado ao Porto”.

A beleza da fachada, a decoração interior e a “energia magnífica e acolhedora” fizeram do local “um espaço convidativo para frequentes encontros de namoro e de tertúlias para pintores, músicos, actores, cientistas, políticos, escritores, poetas, banqueiros e comerciantes”, refere a artista. Como tal, Lúcia Lemos entende que o Majestic é um ponto de partida incontornável para apresentar a cidade do Porto “a alguém muito especial”.

As obras reunidas nesta exposição resultam da recolha fotográfica feita em 2006 pela lente de uma Rolleiflex de 1954 em filmes da Kodak a preto e branco.

Tela ou ecrã

Numa declaração de exposição, divulgada pela galeria, José Sales Marques descreve o conjunto de fotografias como uma forma de viver o local retratado. “Lúcia Lemos demonstra através deste conjunto fotográfico como a sua obra é consistente, emociona-nos pela beleza, frescura e persistência na originalidade da sua abordagem, e como cada obra que, de tempos a tempos, partilha com o público nos deixa sempre a aspirar por mais, tal como nos fazem os filmes de Wong Kar Vai ou Almodóvar.”

Lúcia Lemos é uma artista visual que tem cruzado várias linguagens e formas de estéticas de expressão artística. Tem participado em Macau em exposições colectivas com trabalhos de videoarte, gravura, joalharia, cerâmica, escultura e instalações artísticas dos quais alguns foram reconhecidos e premiados.

A organização indica que apesar do caracter multidisciplinar, o trabalho fotográfico a preto e branco tem um sido um veículo artístico de “satisfação plena” da artista, que mereceu bom acolhimento em exposições individuais realizadas desde 2002 em Berkeley, Curitiba, Lisboa, Macau, Monza, Palermo, Porto, Salzburgo e Xangai.

Com mais de 20 anos de experiência de gestão de artes, enquanto coordenadora do Creative Macau, Centro de Indústrias Criativas, Lúcia Lemos tem colaborado ao longo dos anos com o Governo e instituições públicas como júri em festivais de arte e cinema, e em competições de arte, design e vídeo. No seu currículo destaca-se também a criação do Festival Internacional de Curtas de Macau. Actualmente, colabora com associações culturais e artísticas, proporcionando formação, curadoria e consultoria partilhando o conhecimento e a experiência profissional em coordenação, organização e direcção, destaca a organização da mostra.