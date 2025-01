PJ | Sit Chong Meng reconduzido como director

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, reconduziu Sit Chong Meng como director da Polícia Judiciária (PJ), pelo prazo de um ano. A renovação da comissão de serviço de Sit foi divulgada através do extracto de um despacho que foi publicado ontem no Boletim Oficial. e vai vigorar pelo período de um ano, a partir de Fevereiro.

Sit Chong Meng é director da PJ desde Fevereiro de 2018, altura em que foi nomeado directamente pelo então Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On. De acordo com o despacho da primeira nomeação, Sit é licenciado em Direito pela Universidade Wa Kio da Província de Fok Kin, tendo ingressado na Administração Pública em 1989, como oficial dos Serviços de Saúde.

Em 1990 é nomeado auxiliar de investigação criminal da Directoria da Polícia Judiciária, tendo subido na hierarquia até chegar a director.