Inquérito | 80% dos jovens ignora actualidade internacional

Um inquérito sobre a perspectiva internacional de quadros qualificados jovens de Macau conduzido pela Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau revelou que cerca de 60 por cento dos entrevistados pensa que apenas tem conhecimentos básicos sobre a actualidade internacional, nomeadamente sobre as relações entre países.

Por outro lado, 19 por cento admite não ter qualquer conhecimento que confira perspectiva internacional, enquanto 21 por cento dos entrevistados disseram conhecer suficientemente os assuntos internacionais. Os entrevistados do sexo masculino com habilitações académicas de pós-graduação contaram-se entre os grupos demográficos com melhores conhecimentos do panorama político e socioeconómico mundial.

A associação responsável pelo inquérito sugeriu ao Governo que aposte num programa de estágios em entidades internacionais, assim como em actividades de voluntariado, mas que também organize cursos de formação sobre o desenvolvimento da China contemporânea.