Ponte-Cais 23 e 25 | Arrancaram obras de renovação

As obras de renovação e revitalização das Ponte-Cais n.º 23 e 25 arrancaram na semana passada, de acordo com a informação divulgada pelo jornal Cheng Pou. O projecto está a ser suportado pela concessionária Melco, e é orientado pelo Instituto Cultural (IC), no âmbito das exigências dos contratos de concessão de jogo.

Segundo a publicação, as Ponte-Cais n.º 23 e 25 estão actualmente cobertas por andaimes de bambu, que se devem manter no Porto Interior até ao final de Maio do próximo ano. O projecto deverá ter um custo de 14 milhões de patacas, e após o fim das obras vai ser entregue à concessionária para adoptar os trabalhos de revitalização que entender serem mais adequados.

Na apresentação do projecto de renovação, a Melco prometeu desenvolver no local “elementos culturais e artísticos, refeições, lojas típicas, elementos de lazer e ligados ao espaço marítimo”.

A Ponte-Cais n.º 23 foi construída em 1948, e passou a ser operada pela Agência de Transporte de Passageiros Iao Tac após a década de 1960, renomeada como Ponte IAO TAC, servindo principalmente para embarque de carga regular entre Macau e Hong Kong. Por sua vez, a Ponte-Cais n.º 25 foi construída em 1950 e chama-se Ponte UVO, servindo no início para passageiros e transporte de carga entre Macau e Jiangmen.