Tradução | UM e BFSU organizam Concurso de Tradução

A Universidade de Macau (UM) e a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim (BFSU) realizam a 22 de Novembro o 3.º Concurso de Tradução Chinês-Português, anunciou na terça-feira a instituição de ensino de Macau.

Além de “promover o intercâmbio no ensino da língua portuguesa entre as universidades” de Macau e do interior da China, o concurso quer “incentivar os estudantes” de português a “participarem na prática da tradução e descobrir talentos de qualidade” nesta área, de acordo com um comunicado da UM.

Um total de 84 estudantes de 26 universidades dos dois lados da fronteira vão participar no evento, que teve a primeira edição em Outubro de 2019. Em 2022, 51 instituições de ensino superior ofereciam programas de língua portuguesa no interior da China, segundo uma compilação divulgada pelo académico da Universidade Politécnica de Macau Manuel Duarte João Pires nesse mesmo ano. No caso de Macau, são cinco universidades com programas de português.