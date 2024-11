Turismo | Associação quer turistas com maior poder de compra

O presidente da Associação Económica de Macau, Lau Pun Lap, defende a necessidade de o território atrair turistas com maior poder de consumo. As declarações foram prestadas ao Jornal Ou Mun, em reacção à taxa de crescimento de 11,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) de Macau, entre Janeiro e Setembro.

De acordo com Lau, apesar de as autoridades estarem a conseguir atrair cada vez mais visitantes para o território, o poder de compra está em quebra face ao que acontecia antes da pandemia, dado que os turistas se apresentam “mais prudentes”, e menos propensos para gastar.

Por isso, Lau defende que devem ser adoptadas estratégias para promover um maior consumo, a curto, médio e longo prazo, dada a necessidade de desenvolver de forma sustentada a economia. Em relação ao crescimento do PIB para o que resta do ano, Lau mostrou-se confiante de que poderá haver uma aceleração, dado que o quatro trimestre inclui grandes eventos como o Grande Prémio ou a Semana Dourada.