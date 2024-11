Finanças | UPM e Banco Luso Internacional assinam acordo

A Universidade Politécnica de Macau (UPM) e o Banco Luso Internacional assinaram um Acordo-Quadro de Cooperação em Bolsas de Estudo, abrindo portas à “cooperação na formação de talentos, ensino e investigação e transformação de resultados, de modo a formar conjuntamente quadros qualificados para o sector financeiro de Macau”.

O reitor da UPM, Marcus Im, afirmou que a universidade se dedica à formação de quadros técnico-profissionais que amem a pátria e Macau, com uma visão internacional e competitividade global.

O responsável indicou ainda que a criação da “Bolsa de Estudo do Banco Luso Internacional” permite a descoberta, formação e reserva de mais talentos na área financeira, injectando uma nova dinâmica no desenvolvimento do sector financeiro local e promovendo o desenvolvimento diversificado da economia de Macau.