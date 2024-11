Dengue | Registado 32.º caso importado este ano

Os Serviços de Saúde confirmaram na segunda-feira a detecção de um caso de febre de dengue, o 32.º caso importado em Macau este ano. O doente é um homem de 66 anos de idade, residente de Macau, na Rua Direita do Hipódromo.

O indivíduo esteve no distrito Heshan, em Jiangmen, de 7 a 16 de Novembro, onde começou a sentir sintomas como febre e dores musculares generalizadas.

Quando chegou a Macau, dirigiu-se às urgências do Hospital São Januário para receber tratamento. As análises sanguíneas confirmaram a reacção positiva à febre de dengue tipo I. Os Serviços de Saúde indicaram ontem que o doente ainda estava internado, mas em estado clínico considerado estável.

Legionella | Homem infectado em estado grave

Os Serviços de Saúde (SS) anunciaram ontem o 10.º caso no território de infecção por Legionella, também conhecida como doença dos Legionários, com o infectado a estar em estado crítico e ligado a um ventilador. O caso foi diagnosticado num homem não residente de Macau, de 63 anos, sem antecedentes de doença crónica, que a 7 de Novembro manifestou sintomas de febre e tosse. Nesse dia, recorreu a uma instituição médica para receber tratamento.

Como não melhorou, e a situação até se agravou, no dia 17 de Novembro recorreu ao Serviço de Urgência do Hospital Kiang Wu, onde foi diagnosticado com pneumonia. Como consequência foi levado para o Centro Hospitalar Conde São Januário, onde foi diagnosticado à doença dos legionários. “Actualmente, o doente encontra-se em estado crítico e ainda tem necessidade de apoio de ventilador respiratório”, informaram os SS.