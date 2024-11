Encontro | Presidente italiano rejeita regresso aos “blocos rivais”

A visita do Presidente italiano a Pequim serviu para reforçar os laços entre as duas nações e reafirmar o desejo de ambas as partes de trabalhar em conjunto para um futuro global mais harmonioso, rejeitando o regresso à confrontação entre blocos adversários

O Presidente italiano alertou sexta-feira contra a tentação de regressar a uma ordem mundial de “blocos rivais” e saudou o diálogo construtivo durante uma visita de Estado à China para promover as relações entre os dois países.

“Colocar-nos um diante do outro” é uma “atitude” que ajuda a evitar a tentação de um “retorno anacrónico a um mundo de blocos rivais”, disse Sergio Mattarella.

O Presidente italiano destacou como “os italianos, membros fundadores da União Europeia, são defensores da importância de iniciativas que agreguem países que partilham interesses ou sensibilidades”, saudando o “multilateralismo, baseado em regras certas, partilhadas e vinculativas para todos”.

As mudanças radicais em curso em todo o mundo, que exigiriam harmonia, tornam as relações bilaterais particularmente importantes, e a China é um “protagonista fundamental” para a Itália, argumentou Sergio Mattarella antes das conversações com Xi Jinping em Pequim.

Sublinhando as “grandes, intensas, profundas e rápidas mudanças” no mundo, o chefe de Estado italiano sublinhou a necessidade de enfrentá-las num clima de “harmonia para serem examinadas conjuntamente” e de relações bilaterais, acrescentando que a China representa para a Itália um “protagonista fundamental”.

Grandes civilizações

A visita de Mattarella ocorre cerca de um ano depois de Itália se ter retirado da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” da China, um enorme projecto de infraestrutura global com o objectivo de construir uma ‘Rota da Seda’ moderna, e após uma visita realizada pela primeira-ministra, Giorgia Meloni, em Julho.

Na reunião com o Presidente italiano, realizada no Grande Salão do Povo, Xi Jinping afirmou que “a China e a Itália são grandes civilizações” e que estão a ocorrer “mudanças nunca vistas no último século”.

Por isso, acrescentou o Presidente chinês, os dois países devem trabalhar em conjunto “para resolver as divergências através do diálogo” com o objectivo de “alcançar uma coexistência harmoniosa”.

Bons amigos

Xi Jinping também considerou Mattarella “um velho amigo do povo chinês e um bom amigo” seu, sublinhando que foi “bem-vindo a outra visita ao Estado da China” sete anos após a sua última viagem.

O chefe de Estado chinês lembrou que este ano marca o 20.º aniversário da parceria estratégica global entre a China e a Itália. Em Julho, a primeira-ministra Giorgia Meloni “visitou com sucesso a China”, disse Xi Jinping.

“As duas partes elaboraram um plano de acção para fortalecer a parceria estratégica global e concordaram em apoiar o espírito da Rota da Seda e em promover as relações bilaterais para entrar numa nova fase de desenvolvimento”.

Dirigindo-se a Mattarella, o Presidente chinês disse acreditar que a visita dará um impulso mais forte às relações entre a China e a Itália num “novo ponto de partida histórico” que proporcionará “maiores benefícios às duas populações”.

Lembrou também que 2024 marca o 700.º aniversário da morte do famoso comerciante e explorador veneziano Marco Polo, cujos contos são o primeiro relato europeu da Rota da Seda. A Itália retirou-se da “Faixa e Rota” em Dezembro do ano passado, depois de ter aderido em 2019, tornando-se o único país do G7 a fazê-lo, mas a decisão de não renovar o envolvimento era esperada.

Durante a visita à China em Julho, Meloni anunciou que foram assinados seis acordos em áreas desde a indústria à segurança alimentar e educação.

Entretanto, durante a visita de Mattarella, China e Itália assinaram 10 acordos e memorandos, numa cerimónia com a presença dos presidentes dos dois países como parte da sua participação no Fórum Cultural Itália-China. Os acordos dizem respeito a uma série de sectores, incluindo a indústria cinematográfica e a concorrência.