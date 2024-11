PJ | Operação conjunta desmantelou rede de prostituição

As autoridades policiais de Guangdong, Hong Kong e Macau lançaram uma operação conjunta e desmantelaram uma rede de prostituição que operava através de um portal online. A operação decorreu na quinta-feira de manhã.

Segundo o jornal Ou Mun, a Polícia Judiciária (PJ) mobilizou 70 agentes que procuraram cerca de sete membros a actuar em Macau. Entre estes, três eram responsáveis por gerir a publicidade online do portal, com informação sobre as mulheres disponíveis, outros três entregavam os materiais no local onde as mulheres se encontravam com os clientes e um era responsável pelo contacto entre as trabalhadoras e os clientes.

A PJ também deteve 18 prostitutas e dois clientes durante a operação. Ao mesmo tempo, a polícia de Zhuhai deteve 9 membros da rede, 17 prostitutas e 7 clientes em Zhuhai, Zhongshan e Shenzhen. Por seu turno, a polícia de Hong Kong deteve três pessoas, os cabecilhas da rede.

A PJ revelou que o website da rede começou a operar em 2022 e que terá gerado lucros de 8,3 milhões de patacas, através dos custos promocionais pagos por prostitutas. Os membros da rede detidos em Macau foram encaminhados para o Ministério Público pela prática do crime de associação criminosa e do crime de controlo de prostitutas.