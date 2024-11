Instituto Camões com quase 40 milhões de euros para promoção

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) português afirmou esta segunda-feira que em 2025 o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua vai ter 50,4 milhões de euros destinados à cooperação internacional e 39,3 milhões para a promoção da língua portuguesa.

“Tendo em conta a importância da cooperação internacional e a promoção da língua e cultura portuguesa, este orçamento [Orçamento de Estado para 2025] conta com a inscrição no Instituto Camões de 50,4 milhões de euros e 39,3 milhões de euros, respectivamente”, anunciou Paulo Rangel, no início do debate na especialidade do OE no parlamento.

No domínio da cooperação, “o valor mantém-se face a 2024”, admitiu o chefe da diplomacia portuguesa. “Continuaremos a concretizar parcerias com todos os actores relevantes, no plano nacional [ONGD, autarquias, sector privado, fundações e mundo académico], mas também na União Europeia [via cooperação delegada] e multilateral [via cooperação triangular]”, acrescentou.

Aposta concreta

Paulo Rangel reafirmou que “a aposta na cultura e língua portuguesa é uma prioridade inequívoca” do Executivo e do OE2025. Assim, “no domínio da língua e cultura, o valor aumenta cerca de 2 por cento”, afirmou, destacando o “Programa Português no Mundo, a acção cultural externa, o Programa ‘Português Língua Herança’, programas transversais do Departamento de Língua e Cultura e o Centro Virtual Camões”, realçou.

Ainda sobre a cultura e língua portuguesa, o ministro referiu que “é possível” que sejam “mais procurados e mais conhecidos, mais preponderantes no cenário internacional”.

Para o Governo, o português deve estar “nas escolas, sim, nos centros culturais, sim, mas também no mundo empresarial, no movimento associativo nas universidades”. Razão pela qual, explicou, o seu Ministério e os da Educação e da Cultura têm vindo a defender a adopção pelo Governo de “uma verdadeira política da língua” e darão passos “muito em breve” para criar as condições da sua “formulação e da sua desenvolução”.

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2025 foi aprovada na generalidade na quinta-feira, com os votos a favor dos dois partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, e a abstenção do PS.