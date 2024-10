PIB | Fitch prevê crescimento de 15% este ano

Apesar do ritmo mais moderado, a agência de rating Fitch estima que a economia de Macau continue sólida e em expansão ao longo deste e do próximo ano. Para este ano, a estimativa aponta para um crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) de 15 por cento, e para 2025 de 8 por cento. “Estes resultados vão ser baseados na contínua recuperação dos sectores do turismo e do jogo, na capacidade para acolher mais turistas, e nas políticas favoráveis”, é indicado no relatório da agência, divulgado na terça-feira e citado pelo portal GGR Asia.

Entre as “políticas favoráveis” para o crescimento económico, os analistas mencionam as novas medidas de vistos, incluindo as entradas múltiplas de excursionistas entre Macau e Hengqin, e o alargamento da emissão de vistos individuais a 59 cidades chinesas.

Recorde-se que na semana passada, o Fundo Monetário Internacional reviu em baixa o crescimento do PIB para este ano, de 13,9 por cento para 10,6 por cento. A instituição reviu também em baixa, de 9,6 para 7,3 por cento, a previsão para o crescimento da economia de Macau em 2025.