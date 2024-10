Comunidades | Rui Marcelo na equipa do Conselho

Rui Marcelo, conselheiro das comunidades de portuguesas eleito pelo círculo da Ásia e residente de Macau, vai integrar a equipa de Flávio Martins, que foi reconduzido como presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP).

A reeleição do também deputado pelo Partido Social Democrata aconteceu durante o segundo dia do primeiro plenário mundial do CCP, que terminou na passada quinta-feira. Além de Rui Marcelo, que vai desempenhar as funções de secretário, integram ainda a equipa de Flávio Martins, Paulo Marques, como vice-presidente, eleito pelo círculo das comunidades de França, e Vasco Abreu (África do Sul), como secretário. Rui Marcelo foi ainda escolhido como presidente do conselho regional para a zona da Ásia e Oceânia.