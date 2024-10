Fórum sobre património no final do mês no CCM

Realiza-se no final deste mês, entre os dias 31 de Outubro e 1 de Novembro, o Fórum do Património Cultural da Zona da Grande Baía, com o intuito de “promover a salvaguarda, transmissão, revitalização e utilização do património cultural na Zona da Grande Baía”. O evento é organizado pelo Instituto Cultural (IC) em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo da província de Guangdong e pelo Gabinete de Desenvolvimento do Governo de Hong Kong.

O referido Fórum centra-se na temática da “integração e partilha do património cultural na Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, esperando-se a presença de representantes de cidades da zona da Grande Baía, composta por nove cidades da província de Guangdong, Macau e Hong Kong.

Além disso, participam ainda “especialistas e académicos da área do património cultural, nacionais e estrangeiros, os quais apresentarão os resultados da sua investigação e proferirão discursos sobre esta temática”. As candidaturas para este evento estão abertas desde terça-feira.

Segundo um comunicado, este Fórum “destina-se a promover conjuntamente a salvaguarda, transmissão, revitalização e utilização do património cultural na Zona da Grande Baía, em linha com a definição do posicionamento nacional de Macau como ‘uma base de intercâmbio e cooperação para a promoção da coexistência multicultural, com predominância da cultura Chinesa'”.

Conceitos e ideias

Irão discutir-se temáticas como “as ligações e o valor do património cultural na Zona da Grande Baía, os conceitos e as práticas de revitalização de edifícios do património cultural, o uso de tecnologia em arqueologia ou a preservação e utilização de relíquias culturais revolucionárias”.

Incluem-se ainda temas como a Rota Marítima da Seda e o intercâmbio e a cooperação na área do património cultural. O evento decorre no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau, decorrendo também actividades complementares como a realização de visitas guiadas a edifícios históricos revitalizados em Macau ou workshops para famílias.

Será ainda apresentada a “Exposição de Trabalhos Seleccionados do Convite à Apresentação de Fotografias de Edifícios Históricos Revitalizados”. O programa completo será divulgado posteriormente.