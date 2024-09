Clube Militar | Festival de gastronomia e vinhos de Portugal até 6 de Outubro

O Clube Militar de Macau receber, desde sexta-feira e até 6 de Outubro, dois chefs portugueses para o Festival de Gastronomia e Vinhos de Portugal – “Sabores e Aromas do Outono 2024”.

“Sentimo-nos muito honrados e felizes de organizar este festival (…), já com uma tradição de mais de duas décadas”, disse na quinta-feira, num comunicado, o presidente da direcção do clube, Ambrose So. O festival, que se prolonga durante 10 dias, está também integrado nas celebrações do 154.º aniversário do Clube Militar, “uma das mais antigas associações sociais de Macau”, sublinhou.

Esta é a terceira vez que o Clube Militar recebe os irmãos Óscar e António Geadas, os chefs do restaurante G, na Pousada de São Bartolomeu, em Bragança, no nordeste de Portugal, distinguido com uma estrela Michelin, acrescentou.

A cozinha do restaurante G aposta em “sabores marcadamente transmontanos”, com destaque para as raças autóctones da região, como o porco bísaro, a vitela mirandesa, assim como a castanha, de acordo com a mesma nota. Em Junho, o Clube Militar de Macau recebeu outros dois chefs portugueses para o Festival de Gastronomia e Vinhos de Portugal – “Primavera-2024”, que integrou também o programa Junho – Mês de Portugal em Macau.