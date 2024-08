Seventeen | Organização do concerto pagou um milhão em taxas

A empresa Live Nation, que organizou os concertos no Estádio do Centro Desportivo da banda de k-pop Seventeen, pagou um milhão, dez mil e cem patacas de taxa pela utilização do estádio entre 9 e 25 de Janeiro, segundo o regime de utilização das instalações desportivas afectas ao Instituto do Desporto.

A informação foi revelada numa resposta do Instituto do Desporto a um pedido de informação por escrito apresentado por Pereira Coutinho. Em declarações ao HM, o deputado indicou que muitos responsáveis de gestão e formação de futebol pretendem saber quais os passos legais e formalidades burocráticas necessárias para alugar o campo de futebol do estádio da Taipa. Além disso, acrescentou que “um milhão por duas semanas é um valor que muitas pessoas estariam dispostas a pagar” para organizar partidas internacionais de futebol nomeadamente convidando equipas dos países de língua portuguesa.

Recorde-se que os concertos dos Seventeen, que se realizaram dos dias 20 e 21 de Janeiro com assistências em cada dia de cerca de 40 mil espectadores, geraram polémica devido às muitas queixas de residentes que moram na zona. Além das ruas cheias de fãs da banda coreana e do trânsito e estacionamento num caos, a poluição sonora esteve na origem de muitas queixas.

Depois dos concertos, a polémica virou-se para os estragos que o evento provocou no relvado do estádio da Taipa. Os danos levaram as autoridades a exigir “aos organizadores dos concertos da popular banda de K-Pop Seventeen a reparação imediata dos danos no relvado e nas demais instalações provocados pelo concerto e, todos os custos relativos à reparação são da responsabilidade da entidade que utilizou as instalações”.