Cinemateca Paixão | Filmes de Macau voltam em Agosto

A habitual secção “Discover Macau” está de regresso à Cinemateca Paixão com uma série de filmes realizados no território, mas desta vez com uma perspectiva feminina. Assim, serão exibidos três filmes com assinatura de realizadoras locais

“Discover Macau – Do ponto de vista da mulher” é o nome dado à habitual secção de filmes presente na programação da Cinemateca Paixão e que, neste mês de Agosto que acabou de começar, traz três filmes de realizadoras de Macau.

A primeira exibição acontece já amanhã, sendo apresentado o filme “Um a Dez”, de Teng Kun Hou, feito em 2019.

A história deste filme gira em torno de um ritual de três amigas de liceu. Este ritual consiste em cruzar os dedos, fechar os olhos, não dizer uma palavra e não voltar atrás. Depois, há que pedir um desejo, caminhar por “dez santuários no escuro” e, sem ter medo, os desejos serão realizados. Porém, segundo a sinopse do filme, uma quarta rapariga misteriosa altera o rumo daquele que seria um simples ritual de adolescentes.

Outro filme seleccionado para este “Discover Macao” , é o “Gin, Sake, Margarita”, um rol de bebidas feito por Peeko Wong em 2017. Mas este filme não é sobre o álcool, mas sim sobre o amor e o lugar da arte na vida das pessoas.

Segundo a sinopse, a história gira em torno de três artistas que, numa noite, se encontram num bar, tentando responder a uma simples pergunta: porque é que fazem arte. “Embora saibam que a resposta não é fácil, pelo menos não estão sozinhos” nesse processo, é descrito. O bar escolhido para esta película é o Che Che, quando este estava situado na Rua Tomás Vieira.

A terceira película escolhida para ser exibida este mês é “Natasha”, de Galileu MA, realizado em 2022. A história centra-se na boneca sexual, de nome Natasha, roubada de um bordel por uma mulher misteriosa, que decide embarcar numa viagem repleta de dificuldades. Junto com a boneca, “ela não tem escolha, a não ser terminar a missão, custe o que custar”.

Estes filmes voltam a ser exibidos domingo e depois ao longo do mês até ao dia 31, em diferentes datas.

Clássico para rever

A programação da Cinemateca Paixão prossegue com nova e última exibição de um clássico de Hong Kong, agendada para o dia 10 de Agosto. Trata-se de “Dangerous Encounter of the First Kind” do realizador Tsui Hark, de 1980, considerada “uma obra-prima da Nova Vaga de Hong Kong” que rompeu amarras no cinema que se vinha fazendo, até então, nos anos 70. Seguem-se algumas exibições no âmbito da primeira edição do Festival Internacional de Artes para Crianças, promovido pelo Instituto Cultural.