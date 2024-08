CURB lança novo concurso de fotografia

O CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo aceita, até ao final deste mês, dia 31, imagens candidatas ao concurso de fotografia de arquitectura para toda a área da Grande Baía, intitulado “Tesouros da Grande Baía”.

Segundo um comunicado do CURB, trata-se de um concurso “aberto a todos os entusiastas de arquitectura e fotografia”, encorajando-se os participantes a explorar os diversos formatos arquitectónicos existentes nas cidades da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau, bem como “a captar os edifícios e espaços que tornam únicas as cidades da área da Grande Baía”.

Desde 2022 que foram organizadas, pelo CURB, três edições do concurso de fotografia de arquitectura de Macau, contando com 539 participantes e submissão de 1273 trabalhos.

“Este concurso foi único no seu género em Macau e encorajou as pessoas a explorar e registar a cidade através da lente da câmara, a reflectir sobre o ambiente construído e cultivar o sentimento de pertença dos cidadãos ao local onde vivem”.

Porém, com esta edição do concurso “Tesouros da Grande Baía”, o CURB pretende fazer com que “o público em geral possa explorar a arquitectura da área da Grande Baía através da sua própria perspectiva”, desenvolvendo-se também “o sentimento de pertença e ligação às cidades” da Grande Baía.

Três categorias

O concurso apresenta três categorias, nomeadamente “Grupo Aberto de Macau”, “Grupo de Estudantes de Macau” e “Grupo Aberto GBA (excepto Macau)”, sendo disponibilizados prémios em dinheiro e certificados aos vencedores.

Para participar no concurso, os participantes são convidados a carregar as suas fotografias através as ligações de apresentação disponíveis no sítio Web do concurso https://competition.curbcenter.com/.

O CURB é uma instituição sem fins lucrativos estabelecida em Macau para promover a investigação, educação, produção e divulgação do conhecimento em arquitectura, urbanismo e cultura urbana.

O Centro funciona como uma plataforma de intercâmbio entre o meio académico, a sociedade civil, a prática profissional e as instituições governamentais, servindo os interesses da comunidade em geral através de estudos de investigação, workshops, conferências, exposições, concursos e outras iniciativas.