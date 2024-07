CURB | António Leong vence concurso de fotografia

Já são conhecidos os vencedores da última edição do concurso de fotografia de arquitectura promovido pelo CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo. António Leong ficou em primeiro lugar na categoria “Grupo Aberto”, ganhando, assim o prémio de três mil patacas, seguindo-se nomes como Nelson Silva, com a imagem “Neighbors”, e Huang Peizhi, com “Simetry”, que arrecadou o terceiro lugar. Neste grupo foram ainda escolhidas várias fotografias para menções honrosas, tendo o júri seleccionado também os vencedores do “Grupo de Estudantes”.

Os prémios serão entregues aos vencedores no próximo dia 13 de Julho na sede do CURB, na Ponte 9, na zona do Porto Interior. Este concurso pretendeu demonstrar os contrastes de um lugar como Macau onde “a arquitectura influencia a cidade, e a cidade é reflectida na sua arquitectura”.

“Macau mantém-se como um lugar surpreendente e enigmático onde a diversidade de culturas coexiste e floresce”, tratando-se de um espaço de “contradições e diálogo”. “Nesta competição de fotografia de arquitectura desafiamos os participantes a embarcar numa jornada para redescobrir Macau, os seus edifícios e espaços, procurando a evidência do contraste na arquitectura”, lê-se na apresentação oficial do projecto.

Para este concurso foram submetidas 339 fotografias por parte de 144 participantes, sendo que as imagens foram escolhidas tendo em conta critérios como “a qualidade técnica e artística, bem como a originalidade da visão” do autor.

Esta foi a terceira edição do concurso. As imagens distinguidas serão expostas numa mostra patente na Ponte 9 – Plataforma Criativa até ao dia 16 de Agosto.