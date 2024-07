CCM | Musical “Annie” sobe ao palco em Agosto

O grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) recebe, entre os dias 2 e 14 de Agosto, o clássico da Broadway “Annie – O Musical”. Trata-se, segundo a nota de imprensa, de uma “celebração optimista do amor e do poder da família”. O espectáculo integra o cartaz da primeira edição do Festival Internacional de Artes para Crianças de Macau.

Segundo a nota do Instituto Cultural (IC), trata-se de um musical encenado “com uma banda sonora memorável, incluindo canções clássicas como ‘Tomorrow’ e ‘It’s the Hard Knock Life'”. “Annie – O Musical” é um “espectáculo de Verão para toda a família que conta a história inspiradora de uma pequena órfã que decide encontrar os pais, fugindo às garras da destestável directora do orfanato”.

Na tentativa de fuga, Annie acaba por ir parar “ao assombroso mundo da cidade de Nova Iorque”. “Mas é na mansão de Oliver Warbuck, um solitário e excêntrico bilionário, que encontra uma nova família, mudando para sempre a sua vida”, lê-se na mesma nota.

Esta produção é bastante famosa em todo o mundo, tendo já vencido sete prémios Tony, os grandes prémios do teatro, incluindo a distinção de “Melhor Musical”.

“Depois de ter ocupado o terceiro lugar na lista de musicais que mais tempo estiveram em cena nos anos 70, ‘Annie’ continua a ter um lugar especial no coração do grande público. A peça, que na década de 1980 chegou a ser transformada num filme nomeado para Óscares, viaja agora pelo mundo, dando vida à história numa nova era.”

A produção deste musical está a cargo do grupo Crossroads Live North America e Broadway Asia. Os bilhetes já estão à venda, disponíveis na Rede Bilheteira de Macau e nas plataformas Damai e Maoyan em toda a China.