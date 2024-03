Concerto | CCM acolhe “Depois do Romance” esta sexta-feira

Está agendado para esta sexta-feira, às 20h, o concerto “Depois do Romance”, protagonizado pelos músicos da Orquestra de Macau (OM). O espectáculo, que decorre no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), será dirigido pelo maestro Yoel Levi em colaboração com a emergente violinista americana de origem japonesa, Mayumi Kanagawa, que interpretarão obras de excelência dos compositores Sergei Rachmaninoff e Samuel Barber.

Tido como um maestro experiente, Yoel Levi irá dirigir a OM na interpretação da Sinfonia n.º 2 do compositor russo Sergei Rachmaninoff. Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), “esta peça tem um estilo grandioso, sendo profundamente adorada pelos aficcionados da música”. Além disso, Yoel Levi colaborará com Mayumi Kanagawa na interpretação da abertura de “A Escola do Escândalo” e do “Concerto para Violino” de Samuel Barber.

O espectáculo é promovido pelo IC, e conta com o apoio das seis operadoras de jogo. Os bilhetes já se encontram à venda com um custo que varia entre 150 e 300 patacas.