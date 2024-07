Câmbio ilegal | Mulher roubada e sequestrada

Uma mulher que fazia trocas ilegais de dinheiro foi sequestrada e roubada por dois homens oriundos do Interior da China que gastaram o dinheiro no jogo. Segundo o jornal Ou Mun, o caso ocorreu esta terça-feira, quando os dois suspeitos contactaram a mulher com o pretexto de trocarem um milhão de dólares de Hong Kong.

A vítima levou o dinheiro para um quarto de hotel num empreendimento de jogo, conforme combinado. Porém, ao entrar no quarto, foi ameaçada com uma faca, tendo um dos suspeitos levado as fichas de jogo que a mulher tinha consigo no valor de 590 mil dólares de Hong Kong. Um dos agressores foi jogar no casino enquanto o outro mantinha a vítima presa no quarto.

Meia hora depois do roubo, o suspeito já tinha perdido todo o dinheiro no jogo e voltou ao quarto, tendo tirado mais 1,12 milhões de dólares de Hong Kong que a mulher tinha consigo, dinheiro que também acabou por perder. Quando um dos homens levou a mulher para o casino em busca do companheiro, esta aproveitou para tentar fugir e resistir ao sequestro, Agentes policiais, que se encontravam fora do casino, aperceberam-se da situação e actuaram detendo os suspeitos.

O caso já se encontra no Ministério Público para posterior investigação, podendo estar em causa os crimes de roubo, sequestro e posse de arma proibida.