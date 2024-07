Crime | Carteira electrónica de desaparecida usada em Macau

A carteira electrónica de uma mulher chinesa desaparecida na Tailândia foi utilizada em Macau, dias depois do desaparecimento, de acordo com o jornal Khaosod English, um dos maiores da Tailândia.

Segundo o jornal, as autoridades suspeitam que a mulher, que estudava na Malásia e estava de férias na Tailândia, terá sido morta por um homem, do Interior com quem se encontrou logo no primeiro dia da viagem.

Os acontecimentos ocorreram a 1 de Julho, e depois de entrar no carro com o alegado homicida, a mulher ainda terá parado numa loja para comer durião. Nessa altura, os dois foram filmados de mãos dadas.

No dia seguinte, o GPS da viatura alugada onde seguiam indica que os dois se deslocaram para a província de Chonburi. Quando o homem regressou à província de Chachoengsao, a 3 de Julho, onde inicialmente se tinha encontrado com a mulher, entregou a viatura e voou para Hong Kong.

Depois de chegar a Hong Kong, a carteira electrónica de WeChat da vítima foi utilizada em diferentes ocasiões, apesar de não haver registos da saída da mulher da Tailândia.

As autoridades tailandesas estão a investigar o caso. No país do sudeste asiático encontra-se também a família da vítima, que antes do alegado homicídio terá recebido uma chamada telefónica, a exigir o pagamento de um resgate de 1 milhão de yuan.