Korean Air | Primeiro voo de Seul para Macau chegou segunda-feira

O primeiro voo operado entre Seul e Macau pela Korean Air chegou ao território na segunda-feira, aponta uma nota de imprensa. Neste contexto, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em cooperação com a companhia aérea, lançou descontos nos bilhetes de avião e acções de promoção, além de organizar, até ao dia 11, visitas em Macau para jornalistas sul-coreanos, a fim de divulgar as opções do turismo e património locais.

Dados oficiais citados num comunicado da DST destacam que, entre Janeiro e Maio deste ano, a Coreia do Sul ocupou o primeiro lugar no mercado internacional de visitantes e o quarto lugar nos dez maiores mercados de visitantes de Macau.

Com a abertura desta rota, o número de voos semanais directos passa a 35 entre Seul e Macau, incluindo três voos semanais de passageiros entre Busan e Macau.

Destaque ainda para o facto de, a partir de Setembro, a Korean Air passar também a operar voos directos entre Macau e Lisboa, via Seul, com um só bilhete e bagagem despachada até ao destino final. Desta forma, aponta a DST, “o reforço da interligação da rede de transportes aéreos de Macau contribuirá para o aumento da competitividade de Macau no mercado turístico internacional”.