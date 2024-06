Creative Macau | Submissão de videoclips até 20 de Julho

Terminado o período de submissão de curtas-metragens para a nova edição do Festival Internacional de Curtas-metragens organizado pela Creative Macau, está ainda aberto, até 20 de Julho, o período para a submissão de videoclipes. Segundo um comunicado da organização, para a edição deste ano do festival foram recebidos mais de quatro mil filmes oriundos de 100 países e regiões, nos géneros ficção, animação ou documentário, entre outros.

O festival, que inclui a exibição dos filmes seleccionados a concurso e entrega de prémios, decorre entre os dias 3 e 10 de Dezembro no Teatro Capitólio. O evento é co-organizado pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau, contando ainda com o apoio do Governo.

Na secção de curtas-metragens, os prémios podem variar entre as quatro e 20 mil patacas, existindo as categorias de “Melhor Filme”, “Melhor Filme de Ficção”, “Melhor Documentário”, “Melhor Animação” ou ainda o prémio do público. Na secção “Volume” inclui-se o prémio de “Melhor Videoclip”, no valor de dez mil patacas, seguindo-se pequenos prémios que distinguem a melhor banda sonora e melhores efeitos visuais.

A organização do evento descreve, em comunicado, que este festival “proporciona a realizadores internacionais uma plataforma cultural para a colaboração entre o cinema e a indústria musical”. Além disso, proporciona a estes amadores ou profissionais” a possibilidade de “partilhar experiências profissionais e criativas com os seus pares em Macau, obtendo reconhecimento internacional para os objectivos cinematográficos”.