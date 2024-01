AIPIM | Conferência sobre gestão dos media dia 20

A AIPIM – Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau promove no próximo dia 20, sábado, às 16h, a palestra “Gestão dos Media na Actualidade – as Indústrias Criativas como mais-valia”, que decorre na Creative Macau. A abertura da palestra estará a cargo do presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM), José Luís de Sales Marques, sendo os oradores convidados Paulo Faustino, professor da Universidade do Porto, e Margarida Saraiva, fundadora e directora da Babel – Cultural Organization.

“Gestão dos Media na Actualidade – as Indústrias Criativas como mais-valia” é uma iniciativa contará com moderação do jornalista Paulo Barbosa e realiza-se com o apoio de entidades como a Creative Macau – Centro de Indústrias Criativas, o departamento de Comunicação e Media da Universidade de São José, a IMMAA – Associação Internacional Académica de Gestão de Media e a BABEL – Organização Cultural.

A ideia, com esta conferência, é “analisar o actual panorama dos media a nível global, em especial na RAEM, no que respeita aos modelos de gestão em vigor ou por adoptar”. Assim, “os oradores irão destacar a importância das indústrias criativas para o sector da comunicação social, enquanto geradoras de mais-valias para os media em termos de oferta de conteúdos, novas fontes receitas e, no caso de Macau, como agente diversificador da economia”.