Segredos da seda (14) – Eclosão dos ovos e apuramento da linhagem

O principal trabalho do Instituto Langzhong Can Zhong Chang é a produção de ovos da Bombix mori e como centro de pesquisa manter sobre vigilância apertada uma descendência feita de gerações provenientes da investigação e selecção, concluído nos cruzamentos entre crisálidas fêmeas e machos de diferentes origens geográficas. Já nos finais da Dinastia Ming, o cientista Song Ying Xing escreveu Exploração das Obras da Natureza, a tratar sobre a técnica de cruzamento de diferentes bichos-da-seda.

A postura dos ovos feita na Primavera é uma parte guardada para a continuação da linhagem do ano seguinte e com a restante criam-se gerações para alimentar de casulos as fábricas durante todo o ano. No Instituto Langzhong Can Zhong Chang a cada óvulo é colocado um único espermatozoide e daí nasce um ser, obtendo-se melhorias pela genética na qualidade do animal e do fio. Serve também de conselheiro científico aos produtores que com amoreirais lhe compram ovos, sendo as lagartas entregues uma semana depois de nascerem.

Visitámos as estufas com resmas de páginas cheias de ovos guardadas e constantemente analisadas para triagem, qual estabelecimento de sementeira onde os ovos do bicho-da-seda são vendidos, como lembra Victor Caruso no Manual Prático do Sericicultor [Edições Melhoramentos, São Paulo, Brasil, 1947], mas logo adverte: “Nenhuma conveniência há em serem produzidos pelos próprios criadores…” pois, “sem os devidos conhecimentos e desprovidos de aparelhagem adequada, a começar pelo microscópio para o exame das mariposas, os criadores incorreriam no risco de criar ovos provenientes de mariposas atacadas de pebrina”. [Percebe-se estar o animal com essa doença quando o corpo aparece ‘sarapintado’ com manchas do que parece ser pimenta numa pele arroxeada.] “Os ovos são vendidos já prontos para a eclosão.

O criador não precisa ter outro trabalho a não ser, na posse da caixinha em que se encontram, distribuí-los numa superfície lisa em lugar arejado, sem raios directos do Sol e ao abrigo de formigas e outros insectos”. “Decorridos poucos dias, às vezes dois ou três, se dá o nascimento, ou como se diz na linguagem sericícola – a eclosão. Em casos excepcionais, muitas vezes devido à baixa temperatura, a eclosão demora oito ou dez dias, facto que não deve alarmar ninguém”.

E continuando com Victor Caruso, “se tudo correu bem, os ovos esparramados, cuja cor vai clareando progressivamente, começam a picar, sempre pela manhã. No primeiro dia nasce um número muito reduzido de bichinhos, que são chamados espias. Já no segundo dia, com o romper do sol, há o que se chama o grande nascimento. A superfície da caixa parece uma grande mancha escura que se movimenta e as cabecinhas muito negras e luzentes das larvas dão uma nota característica. Na terceira manhã o nascimento continua, menor, todavia” e mesmo depois ainda há eclosão, “que se costuma desprezar.

Vejamos como deve proceder o sericicultor, com referência ao nascimento verificado nos três dias. A diferença de um ou dois dias, nesse caso quer dizer muito. O período da vida de larva dura 24 a 30 dias; e o espaço de 24 ou 48 horas de atraso não permite que seu crescimento seja igual, uniforme, como convém, sob muitos pontos de vista. Para corrigir esse inconveniente, o sericicultor tem os devidos meios: dá-lhes mais calor e aumenta-lhes o alimento. O processo é este: Os bichinhos que nasceram na primeira manhã serão colocados no lugar mais abaixo do castelo [armação para os tabuleiros feitos por tiras de bambu entrelaçada onde sobre uma cama de tenras folhas ficam as larvas]; os que apareceram no segundo dia ficarão no tabuleiro imediatamente superior e os nascidos em último lugar vão para o tabuleiro mais alto. Isto porque, quanto mais elevado, tanto mais quente é o tabuleiro.

Quanto ao alimento, deve-se agir reforçando a ração de folhas às larvas colocadas nos dois tabuleiros mais altos. Ordinariamente, daremos cinco rações às larvas que não vão ser igualadas [as nascidas no primeiro dia expostas no tabuleiro mais baixo]; mas daremos sete às nascidas no segundo dia e nove às nascidas no terceiro dia. A temperatura mais favorável, por ser mais alta e o aumento das folhas de amoreiras, farão com que o desenvolvimento das larvas seja favorecido”. A eclosão dá-se de manhã e as minúsculas larvas com um a dois milímetros de comprimento logo na manhã seguinte começam vorazmente a comer e rapidamente crescem.

DIVIDIR EM GRUPOS

De uma onça [25 a 30 gramas] de sementes nascem cerca de 40 mil lagartas (sirgos) que necessitam de folhas de dez amoreiras para se alimentar e produzem 50 kg de casulos, mas se ao mesmo tempo se fizer uma produção de quatro ou cinco onças, a produção de casulos baixa para 25 kg por onça. Daí, melhor fazer a separação em várias criações.

Para se conseguir uma maior produção e de melhor qualidade é preferível dividir cem ovos em grupos de dez, do que os criar todos juntos. Isto tem a ver com o facto de a eclosão não ser simultânea, a provocar grandes dificuldades, só colmatadas pela utilização de incubadoras.

Antes da existência destas, em Portugal usava-se colocar à noite os ovos na cama, por baixo dos cobertores, aquecidos pelo calor do corpo dos sericicultores. Durante o dia, os ovos eram transferidos para junto à lareira, num local onde o calor fosse brando.

Em Chacim, Trás-os-Montes, “às mulheres eram distribuídas bolsas de camurça onde se guardava os ovos do sirgo, que chocavam ao calor dos seios. Eclodidos passavam à “casuleira”, casa onde se penduravam ramos de amoreira, e onde o sirgo crescia e começava a tecer o casulo.” (História Breve de Chacim e dos Paços da Seda de António Menezes Cordeiro, artigo publicado na revista “Caminhos”, 1997, Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.)

O brasileiro Victor Caruso volta a advertir os sericicultores: “Quando se verificar essa demora, não cometa o criador o disparate, como fazem alguns principiantes, de lhes dar calor para apressar o nascimento. Em alguns lugares da Europa havia, e ainda talvez haja, o péssimo costume de provocar a eclosão colocando os ovos entre os colchões, no seio e nas axilas o que, sem dúvida, priva de ar e predispõe a doenças as larvinhas prestes a sair do ovo. Essas práticas devem ser inteiramente abolidas, aguardando-se o nascimento espontâneo”.

Ao sétimo dia, quando a cabeça do embrião se começa a ver através do ovo, o lugar deve ser colocado sem luz entre dois a três dias.

A eclosão dos ovos deve corresponder ao período da existência de verdes escuras folhas tenras nas amoreiras.

LANGZHONG, UM MUSEU VIVO

Para despedir de Langzhong, chegamos à torre pagode Zhongtian e subindo ao andar superior, a vista expande-se por uma área de 1,5 km² sobre a cidade antiga. A maior parte das casas são térreas, algumas de pedra e tijolo do início da dinastia Qing com pátios interiores e os compartimentos para aí virados. Outras de dois andares feitas em madeira colocadas encostadas umas às outras e ocupadas ao nível da rua maioritariamente por lojas. Muitos dos telhados são encimados por uma composição em sobreposição de telhas a criar desenhos com formas geométricas variadas.

No tecto da base da torre Zhongtian encontra-se uma enorme bússola usada no Feng-Shui, a marcar o centro da cidade e de onde partem nas quatro direcções as ruas que levavam às portas da muralha, agora destruída. Sabemos terem os actuais governantes o sonho de reconstruir a muralha a envolver a cidade, parecendo as obras junto ao rio ser um começo no preparar as estruturas, para conseguido o dinheiro a fazer renascer. No primeiro andar encontramos a estátua de Fu Xi segurando nas mãos o bagua por si criado. Daí vamos ao Templo de Zhang Fei construído há 1700 anos e como relíquia cultural está desde 1996 sobre protecção do Estado.

O general Zhang Fei aqui viveu os últimos sete anos como comandante da guarnição e no ano da sua morte em 221, Liu Bei declarou-se Imperador Han do reino de Shu (221-263) com o nome de Zhao Lie Di (221-223), fazendo a capital em Chengdu. A Zhang Fei, depois de morrer foi dado o título de Grande Marquês (Huanhou). Passados mais de mil e quinhentos anos, já durante a dinastia Qing, um governador da província de Sichuan começou a compilar as histórias deste grande general e reportou-as ao Imperador Jiajing (1796-1820) que, percebendo ali estar uma grande personagem da História, lhe conferiu a título póstumo de Imperador Huanhou. Foi-lhe erigido uma estátua, mas no momento de colocar os atributos apareceu um problema. Se Zhang Fei fora ministro do Imperador Liu Bei, não poderia ser ao mesmo tempo imperador e ministro e, por isso, a estátua do Imperador Huanhou segura nas mãos a placa de jade levada pelo ministro quando ia resolver assuntos do Estado com o Imperador.

Resolvido o problema, Zhang Fei tornou-se em espírito Imperador no coração do povo e, por outro lado, um leal ministro, e isto caracteriza a população de Langzhong. Ao fundo do templo está o mausoléu com o corpo, mas a cabeça de Zhang Fei encontra-se enterrada em Yunyang, na municipalidade de Chongqing, no terceiro templo dedicado a este herói do Período dos Três Reinos.

Ao contrário de outras cidades turísticas, esta ainda tem a população a viver na zona antiga permitindo aos visitantes usufruir do quotidiano familiar ao passear pelas ruas pedonais, onde apenas veículos de duas rodas podem circular. Mulheres sentadas ao sol conversam, enquanto as crianças brincam na rua, ou tomam o pequeno-almoço de sopa de arroz e rissóis cozidos a vapor.

Percorrendo a cidade antiga, vejo Langzhong como um museu vivo, relembrando outro paraíso, Hangzhou, capital da província de Zhejiang, com o maior número de museus temáticos da China e onde no Museu da Seda ocorreu o nosso primeiro contacto com o ciclo do bicho-da-seda. Retornávamos à zona da origem dessa fibra.